 Andrea Legarreta cuenta cómo Bruno Mars la rechazó en vivo
Farándula

Andrea Legarreta revela que Bruno Mars la rechazó: la historia que sorprendió en vivo

Andrea Legarreta sorprendió al revelar un inesperado encuentro con Bruno Mars que no salió como esperaba.

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Andrea Legarreta,
Andrea Legarreta / FOTO:

La conductora mexicana Andrea Legarreta sorprendió a la audiencia al revelar una inesperada anécdota con el cantante internacional Bruno Mars. Y es que, según la expareja de Erick Rubín, el artista estadounidense se negó a tomarse una foto con ella.

La confesión se dio en plena transmisión del matutino Hoy, generando risas y reacciones entre sus compañeros. Durante el programa, la también actriz decidió compartir uno de sus recuerdos más curiosos en el mundo del espectáculo.

Legarreta relató que el encuentro ocurrió hace algunos años, cuando coincidió con el intérprete en un restaurante.  Sin dudarlo, se acercó de manera discreta para pedirle una fotografía, como lo haría cualquier fan.

Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. Según explicó, el cantante rechazó la petición con el argumento de que no quería generar un alboroto en el lugar. Lejos de incomodarse, la conductora mexicana aseguró que comprendió perfectamente la situación.

Más de la reacción de Andrea Legarreta

"Entendía el momento", expresó, dejando claro que no lo tomó como algo personal y que la experiencia terminó convirtiéndose en una anécdota divertida que hoy puede contar sin problema. El momento rápidamente se volvió tema de conversación entre los conductores del programa, quienes reaccionaron con humor ante la revelación.

La naturalidad con la que Legarreta narró el episodio provocó carcajadas y empatía, especialmente porque demostró que incluso las figuras del espectáculo pueden vivir situaciones inesperadas con otras celebridades. Este tipo de historias suele generar gran interés entre el público, ya que muestran el lado más humano de las estrellas.

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En este caso, la negativa de Bruno Mars no estuvo relacionada con una actitud negativa, sino con su intención de mantener un perfil bajo en ese momento y evitar llamar la atención. Además de esta anécdota, la conductora sigue siendo tema de conversación por su vida personal.

Tras más de dos décadas de matrimonio con el cantante Erik Rubín, Legarreta confirmó su separación y posteriormente dio a conocer que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

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