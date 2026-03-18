La Güereja: Su salud tras desmayo en público

La actriz y comediante María Elena Saldaña, conocida por su icónico personaje de La Güereja, volvió a ser tendencia. Lo anterior, luego de protagonizar un preocupante episodio de salud en la Ciudad de México.
El incidente ocurrió la noche del 17 de marzo de 2026, cuando la artista se encontraba disfrutando de un evento junto a colegas del medio. De acuerdo con reportes de periodistas presentes, la actriz se desvaneció de forma repentina, lo que generó momentos de tensión entre los asistentes.
Testigos señalaron que Saldaña comenzó a sentirse mal y, en cuestión de segundos, cayó al suelo, siendo auxiliada inmediatamente por las personas que la acompañaban. Las primeras versiones apuntan a que el desmayo habría sido provocado por una baja en la presión arterial, lo que le ocasionó mareo y pérdida momentánea del conocimiento.
Tras el incidente, la actriz fue atendida en el lugar y logró recuperarse con el paso de las horas, aunque el susto no pasó desapercibido. El hecho rápidamente se viralizó en redes sociales, donde fans y figuras del espectáculo expresaron su preocupación y le enviaron mensajes de apoyo.
Más del estado de salud de La Güereja
Este episodio no es aislado. En los últimos meses, la salud de María Elena Saldaña ha generado inquietud debido a una serie de incidentes. En noviembre de 2025, la actriz sufrió una fuerte caída durante una grabación, lo que obligó a su traslado a un hospital para descartar lesiones graves.
Asimismo, se ha señalado que podría padecer problemas relacionados con la presión arterial, una condición que, sumada a su edad —más de seis décadas—, podría influir en este tipo de episodios.
A pesar de estas complicaciones, Saldaña continúa siendo una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Su personaje de "La Güereja" marcó a generaciones gracias a su estilo de humor y su presencia en programas emblemáticos. Hasta el momento, ni la actriz ni su familia han emitido un comunicado oficial detallando su estado de salud actual.