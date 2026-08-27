 Yanet García y Galilea Montijo: Pelea en LCDLF
Farándula

Yanet García protagoniza tremenda pelea contra Galilea Montijo tras su eliminación de LCDLF

La eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026 generó polémica luego de que la conductora protagonizara un tenso intercambio con Galilea Montijo.

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Foto. Archivo
yanet garcia cirugia busto / FOTO:
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La eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026 desató una nueva polémica luego de que la conductora cuestionara frente a Galilea Montijo la manera en que se tomó la decisión que la dejó fuera del reality show. Yanet García se convirtió en la quinta eliminada de LCDLF México 2026 después de permanecer en El Exilio junto a Ese Pérez y Luis Chaparro.

Aunque los tres llegaron a esta etapa tras una votación del público, la decisión final sobre quién regresaría a la casa quedó en manos de los habitantes que permanecían en la competencia. Durante la gala del miércoles 26 de agosto, Yanet García tuvo la oportunidad de hablar sobre su salida y dejó claro que no estaba de acuerdo con la manera en que se desarrolló la dinámica.

Frente a Galilea Montijo, Yanet explicó que su eliminación fue diferente a las anteriores, pues en esta ocasión los seguidores del programa no tuvieron la última palabra. La modelo y conductora sostuvo que fueron sus propios compañeros quienes determinaron que ella abandonara la competencia.

Su postura generó un momento de tensión durante la gala, ya que Galilea intentó explicar que el público sí había intervenido en una parte del proceso. Sin embargo, Yanet insistió en diferenciar la votación que llevó a los participantes al Exilio de la decisión definitiva que determinó quién regresaría a La Casa de los Famosos México.

Más de Yanet García

"Mi salida no fue el público, fueron mis compañeros", expresó la también influencer durante el intercambio con la conductora. La polémica comenzó cuando Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro fueron enviados a El Exilio. Posteriormente, los habitantes de la casa tuvieron que votar para decidir quiénes regresarían al reality.

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Ese Pérez consiguió seis votos, mientras que Luis Chaparro obtuvo tres. Yanet García recibió únicamente dos votos, por lo que quedó fuera de la competencia. La situación provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores del programa cuestionaron la dinámica y mostraron su respaldo a la conductora.

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