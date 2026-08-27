 Fecha y Premios de la Batalla de Farmear Aura en Guatemala
Tendencias

¡Fecha y premios! Anuncian la batalla más grande de “farmear aura” en Guatemala

Una inesperada competencia promete convertirse en uno de los eventos más llamativos de Guatemala, con una dinámica que pondrá a prueba el “aura”.

Compartir:
Farmear aura, ChatGPT
Farmear aura / FOTO: ChatGPT
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una nueva y llamativa competencia promete reunir a decenas de participantes en Guatemala con una dinámica que ya genera expectativa en redes sociales. Se trata de una batalla defarmear aura más grande del país, que tendrá increíbles premios para los ganadores.

El anuncio fue realizado por el generador de contenido guatemalteco Marvin Vielman, quien compartió un video en sus redes sociales para revelar algunos detalles de la actividad y, sobre todo, los premios que estarán en juego. Según explicó Vielman, la competencia contará con una cantidad limitada de participantes y tendrá un formato de eliminación directa, por lo que quienes quieran formar parte deberán estar atentos al momento de la inscripción.

@mnvielman

Se viene batalla de Aura

♬ sonido original - Marvin Vielman

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención son los premios anunciados para esta batalla.  De acuerdo con Marvin Vielman, habrá dos motos completamente nuevas, además de dos televisores, dos consolas PlayStation 5, 10 teléfonos, dos tablets y nueve bocinas.

La variedad de premios hace que la competencia sea todavía más atractiva para quienes quieran poner a prueba su "aura" y buscar llevarse alguno de estos artículos. "Vamos a hacer la batalla de farmear aura más grande de Guatemala", aseguró el creador de contenido.

¿Estás listo para farmear aura?

Marvin Vielman confirmó que el evento principal se realizará este domingo 30 de agosto de 2026.  Sin embargo, el lugar exacto todavía no ha sido revelado y, según explicó, será anunciado durante los próximos días. La competencia tendrá únicamente 64 participantes, divididos en dos grupos de 32 personas que se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa. 

Esto significa que quienes quieran participar deberán estar pendientes de la convocatoria, ya que los primeros en inscribirse serán quienes tendrán la oportunidad de competir.

¿Qué pasará el 7 de septiembre según la portada de The Economist que aterra a los conspiracionistas?

Una imagen publicada por la reconocida revista británica ha generado especulaciones y preocupación en redes sociales.

Además, Vielman adelantó que durante esta semana se estarán realizando diferentes actividades relacionadas con la dinámica, en las que también será posible ganar premios. Por ello, invitó a sus seguidores a estar atentos a las redes sociales de Palideli, donde se estarán compartiendo los lugares y actividades para participar por algunos de estos premios.

En Portada

Director de PNC tras hallazgo de túnel: Me imagino que (los reos) pretendían hacer una fuga masivat
Nacionales

Director de PNC tras hallazgo de túnel: "Me imagino que (los reos) pretendían hacer una fuga masiva"

02:16 PM, Ago 27
Barcelona gana y toma el liderato de LaLigat
Deportes

Barcelona gana y toma el liderato de LaLiga

02:57 PM, Ago 27
¡Tránsito afectado! Manifestantes bloquean carreteras en distintos puntost
Nacionales

¡Tránsito afectado! Manifestantes bloquean carreteras en distintos puntos

11:14 AM, Ago 27
Así queda conformada la Champions League 2026-2027t
Deportes

Así queda conformada la Champions League 2026-2027

11:18 AM, Ago 27
Inundación repentina en Nepal: Más de 390 muertos y 1 mil 400 desaparecidost
Internacionales

Inundación repentina en Nepal: Más de 390 muertos y 1 mil 400 desaparecidos

02:10 PM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbolCopa CentroamericanaPNCredes socialesEstados UnidosViolenciaNoticias de GuatemalaSeguridadEE.UU.FIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar