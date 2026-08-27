Fecha y Premios de la Batalla de Farmear Aura en Guatemala

Una nueva y llamativa competencia promete reunir a decenas de participantes en Guatemala con una dinámica que ya genera expectativa en redes sociales. Se trata de una batalla defarmear aura más grande del país, que tendrá increíbles premios para los ganadores.
El anuncio fue realizado por el generador de contenido guatemalteco Marvin Vielman, quien compartió un video en sus redes sociales para revelar algunos detalles de la actividad y, sobre todo, los premios que estarán en juego. Según explicó Vielman, la competencia contará con una cantidad limitada de participantes y tendrá un formato de eliminación directa, por lo que quienes quieran formar parte deberán estar atentos al momento de la inscripción.
@mnvielman
Se viene batalla de Aura♬ sonido original - Marvin Vielman
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención son los premios anunciados para esta batalla. De acuerdo con Marvin Vielman, habrá dos motos completamente nuevas, además de dos televisores, dos consolas PlayStation 5, 10 teléfonos, dos tablets y nueve bocinas.
La variedad de premios hace que la competencia sea todavía más atractiva para quienes quieran poner a prueba su "aura" y buscar llevarse alguno de estos artículos. "Vamos a hacer la batalla de farmear aura más grande de Guatemala", aseguró el creador de contenido.
¿Estás listo para farmear aura?
Marvin Vielman confirmó que el evento principal se realizará este domingo 30 de agosto de 2026. Sin embargo, el lugar exacto todavía no ha sido revelado y, según explicó, será anunciado durante los próximos días. La competencia tendrá únicamente 64 participantes, divididos en dos grupos de 32 personas que se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa.
Esto significa que quienes quieran participar deberán estar pendientes de la convocatoria, ya que los primeros en inscribirse serán quienes tendrán la oportunidad de competir.
Además, Vielman adelantó que durante esta semana se estarán realizando diferentes actividades relacionadas con la dinámica, en las que también será posible ganar premios. Por ello, invitó a sus seguidores a estar atentos a las redes sociales de Palideli, donde se estarán compartiendo los lugares y actividades para participar por algunos de estos premios.