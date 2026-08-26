 Predicciones del 7 de septiembre según The Economist
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¿Qué pasará el 7 de septiembre según la portada de The Economist que aterra a los conspiracionistas?

Una imagen publicada por la reconocida revista británica ha generado especulaciones y preocupación en redes sociales.

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The Economist / FOTO: The Economist
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Una teoría que circula en redes sociales ha puesto el 7 de septiembre de 2026 en el centro de la conversación, debido a una supuesta predicción escondida en la portada de The EconomistLa portada de The World Ahead 2026, edición especial de la revista británica The Economist, volvió a generar especulaciones entre usuarios de redes sociales.

En esta ocasión, internautas aseguran que algunos de los elementos de la ilustración podrían estar relacionados con un terremoto que supuestamente ocurriría en México el próximo 7 de septiembre. La teoría tomó fuerza después del terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, ocurrió a las 7:34 horas locales, un dato que algunos usuarios también interpretaron como una supuesta pista relacionada con la portada. Quienes defienden esta interpretación dividieron la imagen circular de The World Ahead 2026 en 12 partes, asignando cada sección a un mes del año.

A partir de esta división, identificaron figuras que consideran relacionadas con terremotos, entre ellas una copa derramada y ondas que, según su interpretación, representarían movimientos sísmicos. La teoría sostiene que los recientes terremotos registrados en diferentes países formarían parte de una especie de secuencia y que el siguiente gran movimiento podría ocurrir en México o incluso en California, Estados Unidos.

Más de la teoría del 7 de septiembre

La especulación también cobró fuerza por los antecedentes sísmicos de México, especialmente por los terremotos ocurridos el 7 de septiembre de 2017 y el 19 de septiembre de 1985 y 2017. No. La portada no constituye una predicción científica y no existe una alerta oficial que indique que habrá un terremoto en México el 7 de septiembre.

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Especialistas y organismos científicos han reiterado que actualmente no existe un método capaz de determinar con anticipación el día, la hora, la ubicación y la magnitud exacta de un terremoto. Por ello, la supuesta predicción de The Economist debe considerarse únicamente una teoría difundida en Internet.

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