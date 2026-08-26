 ¿Cerró la discoteca Bajo Fondo en Guatemala?
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¿La discoteca guatemalteca Bajo Fondo cerró? Esto es lo que se sabe

El rumor sobre el cierre de Bajo Fondo, una de las discotecas conocidas de la zona 10, causó sorpresa en redes sociales.

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Bajo Fondo, Bajo Fondo
Bajo Fondo / FOTO: Bajo Fondo
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En las últimas horas, un rumor generó incertidumbre entre los usuarios de redes sociales: la reconocida discoteca guatemalteca Bajo Fondo, ubicada en zona 10 de la Ciudad de Guatemala, habría cerrado sus puertas.  Sin embargo, la información fue aclarada por el propio establecimiento, que explicó el verdadero motivo por el que actualmente no está funcionando.

Bajo Fondo, un conocido punto de entretenimiento nocturno que durante varios años ha recibido a guatemaltecos y visitantes, informó a través de sus redes sociales que el cierre es temporal y está relacionado con un trámite administrativo. "Por falta de agilización en una papelería, estaremos cerrados. Estaremos informando cuándo será el día de apertura", explicó el establecimiento en una publicación dirigida a sus seguidores.

@augus.garzona

Pasen contexto pls que no entiendo q está pasando 😭🤣 #guatemala #contenido #fiesta

♬ sonido original - Augus Garzona

De esta manera, la discoteca dejó claro que no se trata de un cierre definitivo, como comenzó a circular en redes sociales, sino de una pausa mientras se completan los permisos y documentos necesarios para poder continuar con sus actividades. La noticia provocó reacciones inmediatas entre los usuarios de redes sociales, especialmente entre quienes conocen el establecimiento y lo han visitado durante los años que lleva funcionando en la zona 10.

El rumor sobre un posible cierre definitivo tomó fuerza debido a que Bajo Fondo no estaba operando con normalidad.  No obstante, la aclaración publicada por el negocio permitió conocer que el establecimiento espera volver a abrir sus puertas una vez concluido el proceso correspondiente.

Más de Bajo Fondo

Por el momento, Bajo Fondo no ha confirmado una fecha específica para su reapertura. El establecimiento señaló que informará a sus seguidores cuando tenga definida la fecha en la que podrá retomar sus actividades. La situación ha despertado interés entre los clientes habituales de la discoteca, quienes permanecen atentos a las redes sociales de Bajo Fondo para conocer las novedades sobre su regreso.

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Así, aunque durante las últimas horas surgieron versiones sobre un supuesto cierre definitivo de Bajo Fondo Guatemala, todo apunta a que se trata de una suspensión temporal relacionada con la agilización de documentación y permisos.  La discoteca continuará informando cualquier cambio respecto a su funcionamiento y la fecha oficial de reapertura.

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