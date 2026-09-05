 Asesinan a Farath Coronel del programa Hoy
Farándula

Acribillan a colaborador del programa HOY en el Estado de México

El famoso fue acribillado dentro de su casa ubicada en el Estado de México.

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Farath Coronel, colaborador del programa HOY y miembro de la comunidad LGBTIQ+., Redes sociales.
Farath Coronel, colaborador del programa HOY y miembro de la comunidad LGBTIQ+. / FOTO: Redes sociales.
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Farath Coronel, colaborador del programa HOY y miembro de la comunidad LGBTIQ+, fue asesinado durante la mañana del viernes 4 de septiembre en su vivienda ubicada en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, sujetos ingresaron al domicilio de Coronel y le dispararon. Vecinos alertaron sobre lo ocurrido y elementos de seguridad acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes.

Coronel era conocido por sus participaciones en programas de televisión abierta, revistas de espectáculos y espacios de radio en México y Estados Unidos. Durante su trayectoria realizó predicciones, lecturas de cartas y contenidos relacionados con la numerología para personalidades del mundo del entretenimiento.

Su participación en el programa HOY fue una de las etapas por las que obtuvo mayor reconocimiento entre el público. En los últimos años también se desempeñó como creador de contenido en redes sociales, donde compartía publicaciones relacionadas con sus actividades profesionales y personales.

Capturan a sospechoso 

Las primeras investigaciones establecieron que una persona cercana a la víctima podría estar relacionada con el crimen. Según las autoridades mexiquenses, el sospechoso identificado como Elías "N" trabajaba como elemento de seguridad privada de Farath Coronel.

Tras el homicidio, las autoridades desplegaron un operativo que permitió localizar y detener al señalado como presunto autor material. Elías "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, que continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica ante un juez de control.

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