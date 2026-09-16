Hijo de Schwarzenegger envía mensaje por la independencia

Joseph Baena, el hijo de Arnold Schwarzenegger con raíces guatemaltecas, ha expresado públicamente su orgullo por el país de origen de su madre en fechas patrias como el inicio del Mes de la Herencia Hispana y el 15 de septiembre.
En el video publicado, Joseph explica que el 15 septiembre comienza la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana.
Hace mención de los países que celebran su independencia el 15 de septiembre y cuando menciona Guatemala cambia su expresión y el gesto con el que demuestra su orgullo: llevando su mano al pecho.
En el texto con el que explica su video indicó que se siente orgullo de pertenecer a la comunidad latina y de tener una mamá/familia guatemalteca, en la que creció rodeado de la cultura y costumbres, de la cual está orgulloso.
"¡Feliz Mes de la Herencia Hispana! Tendiendo a una madre/familia guatemalteca y siendo criado en todo tipo de culturas latinas, siempre me he inspirado a aprender más y más sobre mis raíces hispanas. Estoy muy orgulloso de ser latino y feliz de compartir la pasión. Espero que mi gramática española no haya sido demasiado mala ?", escribió en la publicación.
El hijo de Arnold Schwarzenegger nació del la relación extramarital que el actor tuvo con su exama de llaves, la guatemalteca Mildred Baena.
La historia salió a la luz en 2011 y generó enorme atención mediática a nivel internacional. Joseph decidió conservar el apellido Baena y construir su propio camino sin depender del famoso apellido Schwarzenegger.
Orgulloso
Un video viral volvió a poner en el centro de la conversación a Joseph Baena, el hijo de Arnold Schwarzenegger. El joven sorprendió al hablar con orgullo sobre sus raíces guatemaltecas y revelar el importante papel que su madre ha tenido en su vida.
@fernando9080v
joe Baena hijo de arnold recuerda asu madre guatemalteca🇬🇹❤️#fyyy #guatemala🇬🇹 #arnoldschwarzenneger #parati♬ aura - 难解
Las redes sociales se encendieron luego de que comenzara a circular un video protagonizado por Joseph Baena, hijo del legendario actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, en el que el joven presume con orgullo su herencia guatemalteca.
En el clip, Baena explica que aprendió español gracias a su madre, la guatemalteca Mildred Patricia Baena, y detalla que en casa acostumbra comunicarse tanto en español como en inglés con ella.
Actualmente, Joseph Baena se ha abierto paso como actor, modelo fitness, agente inmobiliario y fisicoculturista.
Graduado de la Universidad Pepperdine con estudios en negocios, también participó en el popular programa Dancing with the Stars y ha desarrollado una sólida presencia en redes sociales gracias a su disciplina física y parecido con su padre.