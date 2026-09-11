 15 de Septiembre en Guatemala: 122 Bandas en el Desfile
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122 Bandas protagonizarán el desfile del 15 de septiembre en Guatemala

Las agrupaciones estudiantiles guatemaltecas ultiman detalles para la gran celebración cívica que conmemora los 205 años de la Independencia.

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Bandas escolares en la Ciudad de Guatemala,
Bandas escolares en la Ciudad de Guatemala / FOTO:
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Guatemala se prepara para una vibrante celebración de sus 202 años de independencia, con la confirmación de que 122 bandas escolares desfilarán por las calles de la capital el próximo 15 de septiembre.

Este evento cívico, que regresa con toda su magnitud tras las restricciones impuestas por la pandemia, promete llenar de música, color y fervor patriótico el corazón de la ciudad, reuniendo a cerca de 30 mil estudiantes.

El Ministerio de Educación (Mineduc) ha sido el encargado de coordinar los preparativos para este magno desfile, que contará con la participación de instituciones educativas de todos los niveles: preprimaria, primaria, básicos y diversificado.

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Las bandas escolares también llenaron de color el centro histórico -

La expectativa es alta, ya que representa una de las manifestaciones más emblemáticas del espíritu cívico guatemalteco, especialmente para las nuevas generaciones de estudiantes.

El desfile cívico iniciará a las 7:00 de la mañana, partiendo de la emblemática Plaza de la Constitución, un punto neurálgico en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala. Desde allí, las 122 bandas escolares, acompañadas por sus contingentes de alumnos, recorrerán un trayecto cuidadosamente

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Las antorchas

Ante la proximidad de las celebraciones por el Mes Patrio, que conllevan el tradicional uso de antorchas en diversas comunidades, las autoridades de salud y prevención de desastres han emitido una serie de recomendaciones cruciales para garantizar la seguridad de los participantes.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) unen esfuerzos para prevenir accidentes, especialmente quemaduras, que suelen incrementarse durante estas festividades.

La movilización de miles de guatemaltecos, incluyendo una significativa cantidad de niños y adolescentes, portando antorchas en conmemoración de la independencia, representa un riesgo latente si no se toman las precauciones adecuadas. 

Como corredor

  • Ten una buena preparación física.
  • Utiliza ropa ligera y reflectante.
  • Mantén una buena hidratación.
  • No te separes de tu grupo.
  • No dejes caer combustible sobre tu piel al encender la antorcha.
  • Planifica tu ruta.
  • No transites por lugares donde no hay seguridad.
  • Por seguridad, utiliza las aceras.
  • No te expongas corriendo sobre rutas de tránsito.
  • Utiliza gorgoritos para avisar sobre la proximidad de la caravana.
  • Tomar en cuenta el uso de un vehículo de auxilio si la distancia a recorrer es larga.

Como espectador

  • Ten paciencia.
  • Ubícate en lugares estratégicos.
  • Evita accidentes automovilísticos.
  • Respeta a los corredores.
  • Verificar las rutas para evitar percances.
  • No lances objetos a los corredores
  • Evita obstruir la ruta de las antorchas.

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