Curiosidades sobre la independencia de Guatemala

Cada 15 de septiembre, Guatemala se viste de azul y blanco para conmemorar su independencia, pero detrás de los desfiles, las antorchas y las celebraciones existe una historia llena de detalles que no siempre se conocen. La Independencia de Guatemala fue resultado de un proceso político que culminó el 15 de septiembre de 1821.
En aquella fecha, representantes de las principales instituciones de la Capitanía General de Guatemala se reunieron en el Real Palacio para discutir la posibilidad de separarse del gobierno español. La decisión estuvo influenciada por acontecimientos ocurridos en México y por los movimientos políticos que habían transformado España y sus territorios americanos.
Uno de los hechos que aceleró el proceso fue la llegada de documentos procedentes de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que comunicaban que esos territorios habían proclamado y jurado la independencia. La reunión congregó a autoridades civiles, religiosas, funcionarios, representantes del Ayuntamiento, abogados y otros sectores.
El Acta de Independencia de Centroamérica estableció que la independencia del gobierno español debía ser proclamada, aunque también contempló la convocatoria de un Congreso que definiría posteriormente aspectos fundamentales del nuevo gobierno. Una curiosidad es que el documento fue redactado por José Cecilio del Valle, originario de Honduras, quien paradójicamente no apareció entre los 13 firmantes del acta.
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En total, a la sesión asistieron alrededor de 30 personas, pero solamente 13 suscribieron el documento. Otro dato sorprendente está en el propio documento. El acta contiene 19 artículos, pero originalmente no aparece el numeral 9 debido a un error en la numeración.
La equivocación fue corregida posteriormente en la versión impresa publicada el 16 de septiembre.
Cabe destacar que el documento original es mucho más extenso de lo que muchas personas imaginan. El expediente relacionado con la independencia reúne más de 400 páginas y contiene documentos que registran el proceso político previo a la separación de la Corona española.
El Acta se encuentra bajo resguardo del Archivo General de Centro América. Así que el 15 de septiembre de 1821 no fue simplemente una jornada de celebración.