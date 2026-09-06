WhatsApp Business cobrará por respuestas a mensajes

WhatsApp Business es una de las principales herramientas utilizadas por empresas y emprendimientos para comunicarse con sus clientes, pero su sistema tendrá modificaciones importantes durante 2026. Meta anunció nuevos cambios en el esquema de cobros de WhatsApp Business Platform, que comenzarán a aplicarse el 1 de octubre de 2026.
La medida ha generado dudas entre los usuarios, especialmente sobre quiénes tendrán que pagar por responder mensajes y si el cambio afectará a todos los comercios que utilizan WhatsApp Business. El nuevo cobro estará dirigido principalmente a las empresas que utilizan WhatsApp Business Platform, también conocida como API de WhatsApp Business.
Esta infraestructura permite conectar las cuentas empresariales con sistemas externos como CRM, plataformas de atención al cliente, chatbots y herramientas de automatización. De acuerdo con la información publicada, desde el 1 de octubre Meta comenzará a cobrar determinados mensajes de servicio cuando las empresas superen un límite de 1,000 mensajes gratuitos al mes por número telefónico.
El cambio también modifica las condiciones de la ventana de atención de 24 horas que actualmente permite responder a los clientes sin costo en determinadas circunstancias. Por esta razón, las compañías que manejan grandes volúmenes de conversaciones o utilizan respuestas automatizadas deberán revisar su consumo mensual antes de que entre en vigor la nueva medida.
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Una de las principales aclaraciones es que no todos los usuarios de WhatsApp Business serán afectados. Los pequeños comercios, emprendimientos y profesionales que utilizan la aplicación gratuita de WhatsApp Business directamente desde su teléfono y responden manualmente a sus clientes podrán continuar utilizándola sin este nuevo cargo.
Es decir, una tienda que utiliza WhatsApp Business desde un celular para atender consultas de manera manual no tendrá que asumir este costo por el simple hecho de utilizar la aplicación.
Las compañías que sí utilizan WhatsApp Business Platform deberán revisar cuántos mensajes envían mensualmente, qué herramientas tienen vinculadas y qué tipo de comunicaciones generan. Además, las empresas y proveedores que utilicen esta infraestructura deberán contar con un método de pago antes del 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información difundida sobre la actualización.