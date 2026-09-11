Manifestantes recolectan firmas en área de bloqueo en La Bethania

Por más de 12 horas se ha extendido el bloqueo en el área de la colonia Bethania, sobre el anillo Periférico, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, donde un grupo de personas protesta para exigirles a las autoridades que se implementen medidas urgentes ante el alza de los precios de los combustibles.
El caso en este sector y en áreas aledañas es evidente, con largas filas de vehículos que han quedado detenidos debido al cierre. En el lugar fueron atravesadas unidades de mototaxi y estructuras atadas con lazos para evitar que incluso los motoristas puedan avanzar. Aunque sí se ha permitido que las ambulancias circulen.
Uno de los ciudadanos que participa en las protestas explicó que decidieron salir a las calles para expresar su rechazo, ya que consideran que el Gobierno y el Congreso de la República no están haciendo lo suficiente para atender esta situación que impacta severamente la economía familiar.
Los combustibles han registrado incrementos constantes en sus costos que han llegado a cifras históricas, con más de Q47 por galón en el caso del diésel y entre Q41 y Q46 para las gasolinas regular y superior.
Recolección de firmas
Con el paso de las horas, en el área del bloqueo en La Bethania se implementó una modalidad en la que se están recolectando firmas, principalmente de los motoristas, que colocan sus datos personales, incluido su número de Documento Personal de Identificación (DPI), en formularios que los manifestantes les ponen a disposición.
De esta manera, a los conductores que firman los listados y también quienes llevan a cabo bailes pueden continuar con su recorrido.
Los manifestantes aseguraron que las firmas que recolectan estarían siendo presentadas para solicitar la renuncia de los funcionarios que no han solucionado esta crisis.