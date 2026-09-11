Bloqueos en la capital por alza de los combustibles

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que este viernes, 11 de septiembre, se mantienen bloqueos en diferentes sectores por parte de grupos de manifestantes que rechazan el alza en los precios de los combustibles. Debido a esta situación, la circulación vial presenta serias complicaciones.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), explicó que las personas que participan en las protestas han cerrado el paso en ambos sentidos de la vía. Los puntos afectados son:
- Ruta al Atlántico, kilómetro 13.
- Ruta al Atlántico, San Rafael.
- Periférico, colonia Bethania.
En este último punto, que abarca parte de la zona 7, las complicaciones se iniciaron desde horas de la noche, cuando los manifestantes se instalaron en el área. Desde entonces han mantenido presencia ininterrumpida hasta esta mañana, generando una acumulación vehicular bastante fuerte.
En el lugar fueron colocadas atravesadas sobre la ruta varias unidades de mototaxis, así como estructuras plásticas atadas con lazos para lograr que incluso los motoristas se vean obligados a detener la marcha.
En el resto de áreas bloqueadas, Montejo señaló que los manifestantes han permitido temporalmente el paso de los vehículos acumulados.
Paso de unidades de emergencia
El bloqueo en el Periférico se ha mantenido durante horas y ha generado serias complicaciones para la movilidad vehicular, con largas filas de vehículos acumulados; sin embargo, se informó que se tiene vía libre para las ambulancias.
Según una verificación en el lugar, en el momento en el que una unidad de emergencia se acerca con sirena abierta, el paso es habilitado para evitar riesgos en la vida de los pacientes.