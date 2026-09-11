 Drones iluminan Nueva York en homenaje a las Torres Gemelas
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Drones iluminan el cielo de Nueva York en memoria de las Torres Gemelas

Con casi 3 mil drones realizan homenaje a las victimas del ataque a las Torres Gemelas a 25 años de la tragedia.

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Torres gemelas, Instagram
Torres gemelas / FOTO: Instagram
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Nueva York fue escenario de un conmovedor tributo a las víctimas del 11 de septiembre, donde 2,977 drones iluminaron el cielo nocturno para recrear la imponente estructura de las Torres Gemelas.

Este emotivo despliegue tecnológico, que asignó un dron por cada vida perdida en los atentados, se realizó como un solemne homenaje previo a la conmemoración del 25 aniversario de la tragedia.

La iniciativa, bautizada como "2,977 Lights Over New York Harbor", transformó la tecnología en un poderoso instrumento de memoria y duelo.

La empresa Sky Elements, en colaboración con la New York Foundation for the Arts, fue la encargada de llevar a cabo este ambicioso proyecto, elevando la conmemoración a un nuevo nivel de innovación y significado.

El propósito central de esta obra artística fue honrar la memoria individual de cada una de las 2,977 personas fallecidas.

Addison Mehr, director creativo y productor ejecutivo del proyecto, explicó a PR Newswire que la meta era "reconocer la pérdida individual dentro de la historia y memoria colectiva del 11 de septiembre. Encendemos el número exacto para dar testimonio de cada vida individual".

El espectáculo comenzó con los drones volando en una elegante espiral, formando una hélice continua antes de perfilar con precisión los contornos de las desaparecidas Torres Gemelas.

Este trazo helicoidal se inspiró en una propuesta arquitectónica del World Cultural Center, que planteaba crear estructuras sobre el espacio original sin tocar la huella de los edificios.

La experiencia visual estuvo acompañada por una cuidadosamente seleccionada musicalización, que incluyó piezas solemnes de compositores de renombre como Philip Glass y Max Richter. Destacó la obra "On The Transmigration of Souls" de John Adams, que añadió una capa de profundidad emocional al ya impactante tributo.

Un proyecto con el respaldo de la comunidad

Este significativo homenaje no solo contó con el ingenio tecnológico, sino también con el invaluable apoyo de quienes vivieron la tragedia de cerca.

Sobrevivientes, familiares de las víctimas y socorristas, incluyendo bomberos y policías, se unieron al proyecto con la firme intención de mantener viva la memoria frente a las nuevas generaciones.

Entre las figuras clave que respaldaron la iniciativa se encuentran la bombera y artista Brenda Berkman, así como el rescatista Tim Brown, ambos veteranos de las emergencias de 1999 y 2001.

También participaron activamente Terry Strada, de la organización 9/11 Families United, y Genevieve Siller, aportando una perspectiva personal y profunda al evento.

La coordinación logística y de seguridad, crucial para un despliegue de esta magnitud, fue gestionada por la firma IDEKO. Gracias a este esfuerzo conjunto, Nueva York presenció un momento inolvidable que demostró cómo la tecnología, cuando se utiliza con sensibilidad y propósito, puede convertirse en un poderoso instrumento para el duelo y la conmemoración colectiva de eventos históricos que marcaron a una nación.

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