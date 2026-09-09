 Nueva York ocultó toxicidad del aire tras el 11-S
Internacionales

Publican archivos del 11-S que revelan que Nueva York ocultó que el aire era tóxico

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó de que se divulgarán más de 170 mil páginas de registros municipales que muestran, entre otras cosas, “cómo se encontró amianto prácticamente en todos los lugares examinados”.

Compartir:
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, Red social X
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York / FOTO: Red social X
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció esta semana la publicación de miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad en ese momento ocultaron que el aire en la Zona Cero de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S) era "tóxico".

"Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad", aseguró Mamdani en una rueda de prensa unos días antes de que se cumplan 25 años del atentado, acompañado por supervivientes y familiares.

El alcalde informó de que se divulgarán más de 170 mil páginas de registros municipales que muestran, entre otras cosas, "cómo se encontró amianto prácticamente en todos los lugares examinados".

Esta será la primera tanda de documentos, pero el edil avanzó que se compartirán más durante los próximos meses en una página web creada para ello.

Además, Mamdani recordó que en su primer presupuesto incluye 34 millones de dólares destinados a un portal público que proporcione información sobre la respuesta de la ciudad al ataque: "Muchos han impedido deliberadamente la divulgación de este tipo de documentos".

Personal especializado asistirá a quienes deseen revisar estos documentos para solicitar los fondos de asistencia destinados a las víctimas del 11-S.

"La única información omitida será la información de identificación personal y las evaluaciones de seguridad de edificios del Bajo Manhattan que, de publicarse hoy, todavía podrían plantear riesgos de seguridad. Nada más será censurado", prometió.

La divulgación de los archivos pone fin a dos demandas de la organización 9/11 Health Watch contra la ciudad y a años de restricciones para acceder a información sobre la calidad del aire y las preocupaciones de salud relacionadas con el atentado.

Miles de personas que vivieron, trabajaron o estudiaron cerca de la Zona Cero tras los atentados han enfermado durante estos años.

Según el alcalde, miles de trabajadores siderúrgicos, bomberos y empleados de oficina recuerdan el 11 de septiembre "cada vez que respiran con dificultad, que tienen que tomarse una pastilla y cada vez que se les administra otra dosis de quimioterapia".

"Casi 25 años después han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre que las que murieron el propio día del atentado", lamentó el alcalde.

*Con información de EFE

En Portada

Caos vial por bloqueos y caravanas; estas son las rutas alternast
Nacionales

Caos vial por bloqueos y caravanas; estas son las rutas alternas

12:15 PM, Sep 09
Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batres

09:51 AM, Sep 09
Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Championst
Deportes

Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Champions

12:39 PM, Sep 09
Guatemala y la ONU buscan salvar del deterioro el archivo de víctimas del conflicto armadot
Nacionales

Guatemala y la ONU buscan salvar del deterioro el archivo de víctimas del conflicto armado

12:31 PM, Sep 09
iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Applet
Tendencias

iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Apple

02:24 PM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Real Madridredes socialesInsólitoviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar