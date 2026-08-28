Documental sobre Tania Head, fingió sobrevivir al 11-S

Durante seis años, Tania Head fue considerada una de las supervivientes más conocidas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Contaba una desgarradora historia sobre cómo había logrado escapar de las Torres Gemelas, aseguraba haber perdido a su prometido durante los ataques y llegó incluso a presidir una asociación de supervivientes.
Sin embargo, todo era una mentira. Su verdadero nombre es Alicia Esteve Head, es española y nunca estuvo en las Torres Gemelas durante los atentados.
Su sorprendente historia regresa ahora con "La superviviente", documental dirigido por el cineasta español Kike Maíllo que se estrena este viernes 28 de agosto en las salas de cine de España, apenas dos semanas antes de que se cumplan 25 años de los ataques.
La producción no pretende quedarse únicamente en el escándalo provocado por la impostora, sino intentar comprender qué pudo llevarla a construir aquella identidad y, sobre todo, cómo consiguió que tantas personas creyeran durante años en su relato.
"Todo el mundo llega a esta historia por el morbo, es incuestionable, pero cuando empezamos a trabajar en esto, teníamos el propósito de entender", explicó Maíllo a la agencia EFE.
El documental también llegará a América, ya que su distribución en el continente está confirmada, aunque todavía no existe una fecha concreta para su lanzamiento.
¿Quién era realmente Tania Head?
Durante años, miles de personas conocieron a Alicia Esteve bajo el nombre de Tania Head.
La historia que presentaba públicamente tenía todos los elementos para conmover: decía haber estado en la Torre Sur del World Trade Center cuando ocurrió el ataque y haber sobrevivido de manera casi milagrosa. También aseguraba que su prometido, Dave, había muerto en la Torre Norte.
Su relato terminó convirtiéndola en una figura reconocida dentro de la comunidad de supervivientes. Llegó a ocupar la presidencia de la World Trade Center Survivors' Network y participó en recorridos por la Zona Cero. Fuentes de la época recuerdan que describía cómo había escapado entre humo y fuego desde el piso 78 de la Torre Sur.
Su posición como supuesta víctima, superviviente y viuda hizo que durante años su historia prácticamente no fuera cuestionada.
Pero Tania Head no existía como ella la había presentado. Detrás del personaje estaba Alicia Esteve Head, una mujer de Barcelona perteneciente a una conocida familia de empresarios de la ciudad.
La investigación que derrumbó su historia
El engaño comenzó a desmoronarse en 2007. Una investigación de The New York Times encontró inconsistencias en varios de los elementos fundamentales de su historia. Las pesquisas pusieron en duda desde su supuesta presencia en las Torres Gemelas hasta aspectos de su trayectoria profesional y la identidad del hombre al que presentaba como su prometido.
La investigación terminó demostrando que la historia que había repetido durante años no era cierta y Tania Head fue apartada de la organización de supervivientes.
El Ministerio de Cultura de España resume el caso señalando que la investigación publicada en 2007 reveló que eran falsos elementos esenciales de su historia, incluidos su trabajo relacionado con las Torres y su supuesto prometido.
El escándalo provocó una profunda sensación de traición entre personas que realmente habían vivido los atentados y que habían establecido vínculos con ella.
Curiosamente, los testimonios recogidos sobre el caso señalan que no existían acusaciones de que hubiera construido la historia para obtener dinero. Uno de los antiguos miembros de la red de supervivientes aseguró entonces que incluso había gastado recursos propios en actividades relacionadas con la organización.
¿Por qué inventó semejante historia?
Esa es precisamente una de las preguntas que intenta abordar "La superviviente".
Kike Maíllo no quiso construir simplemente un retrato de una farsante. El director plantea una reflexión sobre las razones que pudieron llevar a una persona a inventarse una historia de semejante magnitud y mantenerla durante años.
Para el cineasta, el personaje mentía buscando algo más elemental: amor y un sentimiento de pertenencia. Al mismo tiempo, considera que existe una contradicción interesante porque, pese a construir su posición a partir de una mentira, su participación dentro de la comunidad terminó generando algunas acciones que ayudaron a supervivientes reales.
El guionista Markos Goikolea, quien acercó la historia al director, explicó que durante su investigación encontró inicialmente un tratamiento muy acusatorio y demonizador hacia Alicia Esteve.
Sin embargo, a él le interesó analizar los elementos humanos que podían encontrarse detrás de un caso tan extremo.
Las víctimas que no querían volver a hablar de ella
Realizar el documental tampoco fue sencillo. Uno de los principales obstáculos fue conseguir que los verdaderos supervivientes del 11-S aceptaran hablar nuevamente sobre Tania Head.
Algunos no querían que su experiencia durante los atentados volviera a quedar relacionada con un fraude, mientras que otros sentían vergüenza por haber creído en ella.
Finalmente, el equipo realizó dos viajes a Nueva York para entrevistar a supervivientes que conocieron personalmente a Head.
Esos testimonios permitieron explorar además otra realidad: algunas de las personas que sobrevivieron físicamente a los ataques sintieron durante años que su trauma quedó en un segundo plano frente al homenaje a quienes murieron, sus familias y quienes participaron en las labores de rescate.
Goikolea recordó un dato significativo: los supervivientes no fueron invitados a la Zona Cero hasta 2004 y, paradójicamente, Tania tuvo un papel en ese reconocimiento.
Tania Head no aparece en el documental
Uno de los aspectos que genera mayor curiosidad es que la verdadera Alicia Esteve Head no aparece frente a las cámaras.
Sin embargo, Kike Maíllo y Markos Goikolea sí consiguieron hablar con ella durante la realización del proyecto.
Ambos describieron el encuentro como una "conversación complicada" y señalaron que decidieron respetar su voluntad de mantenerse apartada y dejar atrás el personaje que creó.
El documental utiliza material de archivo, testimonios y recursos de reconstrucción. La actriz Hannah Becker interpreta a Alicia/Tania en algunas secuencias, creando deliberadamente un juego entre realidad y representación acorde con una historia construida alrededor de una identidad inventada.