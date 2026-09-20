Borja anota un gol digno del Puskas en el Clásico Mexicano

El Clásico Nacional entre América y Guadalajara volvió a demostrar por qué es el duelo más intenso del fútbol mexicano. En el Estadio Banorte, las Chivas se adelantaron 2-0 y parecían encaminadas a una victoria contundente. El panorama cambió cuando Miguel Borja ingresó desde el banquillo. El delantero colombiano, recién llegado al club, apenas necesitó unos minutos para transformar el partido y devolverle la esperanza a las Águilas.
El primer tanto de Borja fue una obra de arte. Recibió un centro de Brian Rodríguez hacia el segundo palo y, sin pensarlo demasiado, se lanzó de chilena. El remate, limpio y potente, venció a Raúl Rangel y recortó distancias. Esa jugada, comparada de inmediato con las volteretas de Hugo Sánchez, no solo desató la euforia en las gradas: también reactivó a un América que hasta entonces apenas había generado peligro.
Miguel Borja guió el empate del América
Tres minutos después llegó el empate. Henry Martín habilitó al colombiano dentro del área y este solo tuvo que empujar el balón para poner el 2-2. El doblete, conseguido en un suspiro, resumió la capacidad de Borja para aparecer en los momentos decisivos. En apenas dos partidos con América, y con muy pocos minutos en cancha, ya sumaba tres goles, dos de ellos en el clásico más exigente del calendario.
Más allá del resultado, la chilena se quedó grabada como una de las imágenes del torneo. Por técnica, oportunidad y belleza, muchos la consideran candidata al Premio Puskás. El propio Borja explicó después que no vio otra opción que intentarla, consciente de que su equipo necesitaba un gesto extraordinario. Esa noche, el colombiano no solo rescató un punto: dejó una estampa que el fútbol mexicano recordará durante mucho tiempo.