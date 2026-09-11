Alerta Anaranjada Nacional por Variabilidad Climática

Las autoridades de protección civil de Guatemala declararon a partir de este viernes, 11 de septiembre, alerta anaranjada nacional debido a la variabilidad climática que se registra en el país. El objetivo es mantener las coordinaciones interinstitucionales necesarias para dar respuesta a las necesidades que puedan surgir.
Por medio de un comunicado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que 138 municipios reportan daños asociados a estas condiciones, por lo que en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta se continúa fortaleciendo la articulación entre autoridades municipales, departamentales y nacionales.
También trabajan en conjunto los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de Desarrollo Social, así como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y la Secretaría Ejecutiva de la Conred para gestionar las acciones de respuesta de acuerdo a sus competencias.
Priorizarán atención en áreas afectadas y llamado a tomar medidas
La entidad indicó que se mantienen acciones de coordinación, monitoreo y atención para responder a las necesidades identificadas, que incluyen inseguridad alimentaria, pérdida de cultivos y pronóstico de temperatura y precipitación.
Expuso que al contar con la información necesaria sobre las condiciones de las comunidades se pueden orientar las decisiones y priorizar la atención para los afectados. Por ello, se activaron Centros de Operaciones de Emergencia municipales, que funcionan como espacios estratégicos para coordinar la respuesta y gestionar los recursos disponibles.
La Conred enfatizó que la gestión de la ayuda se realizará con base a lo establecido en el Protocolo Temporal para la Gestión, Solicitud y Atención de Recursos para la Respuesta a Emergencias por Variabilidad Climática de manera escalonada.
"Se iniciará con las capacidades y recursos disponibles a nivel municipal; cuando las necesidades superan estas capacidades, se trasladan al nivel departamental y, de ser necesario, al nivel nacional para gestionar el apoyo correspondiente", puntualizó.
Finalmente, la entidad reiteró a la población la importancia de hacer uso responsable del agua, proteger las fuentes de abastecimiento y evitar quemas.