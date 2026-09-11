Ministerio de Energía descarta desabastecimiento de combustibles

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aseguró que Guatemala cuenta con suficiente disponibilidad de combustibles para atender la demanda nacional y descartó que exista un problema de abastecimiento en las fuentes de suministro.
De acuerdo con la cartera, el suministro de gasolinas y diésel está garantizado y continúa desarrollándose con normalidad. Mientras tanto, los altos precios de estos productos se mantienen con valores históricos que superan los 40 quetzales por galón.
La entidad aseguró que mantiene un seguimiento constante al mercado, conforme a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y reiteró la importancia de informarse a través de fuentes oficiales y confiables.
"Es importante evitar la especulación atendiendo información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria", expresó.
Pronunciamiento sobre bloqueos
El MEM también se refirió a las jornadas de bloqueos que se han tenido durante casi todo septiembre y señaló que esta situación genera dificultades en las carreteras, pues se impide el paso de vehículos que transportan hidrocarburos hacia diferentes puntos del país.
En ese contexto, hizo un llamado a la población evitar "compras de pánico" y hacer un consumo regular de los derivados del petróleo.