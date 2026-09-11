Puntos de bloqueo por protestas este viernes

Como casi todos los días de septiembre, Guatemala registra este viernes una serie de bloqueos en carreteras implementados por grupos de manifestantes que hacen peticiones a las autoridades, principalmente con respecto al tema de los combustibles, que continúan registrando valores históricos con hasta Q47 el galón de diésel.
El reporte emitido por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) detalla que esta mañana fueron liberados cuatro tramos que habían estado cerrados durante horas, por lo que empezó a regularse la circulación en áreas de Escuintla, Zacapa, Alta Verapaz y la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Sin embargo, se confirmó que en al menos 14 puntos hay protestas y que los manifestantes han bloqueado por completo la circulación vehicular en ambos sentidos. Las áreas afectadas son:
CA-9 Norte
- Km. 8 Entrada a San Rafael, zona 18
- Km. 13 cuesta del Águila
- Km. 17.5 Llano Largo
- Km. 21 Azacualpilla, Palencia, Guatemala
- Km. 126 Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
Ciudad capital
- Bethania, zona 7.
- Avenida Petapa, zona 12, Prados de Villa Hermosa
CA-1 Occidente
- Km. 15 de calzada Roosevelt
CA-13
- Km. 434 aldea El Chal, Petén
- Km. 447.7 Aeropuerto Mundo Maya, Santa Elena, Petén
- Km. 460 Santa Ana, Petén.
RD-PET-11
- Km. 445 La Libertad, Petén.
CA-01 Oriente
- Km. 67 Los Esclavos, Santa Rosa.
RN-01
- Km. 254 El Boquerón, Esquipulas, San Marcos.
Tensión en Cuyotenango
Durante horas, un grupo de manifestantes mantuvo un bloqueo en el kilómetro 168 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción del municipio de Cuyotenango, Suchitepéquez; sin embargo, se llevó a cabo un desalojo.
En medio del retiro de las personas que participaban en la protesta surgieron incidentes que dejaron personas heridas y con síntomas de intoxicación, quienes tuvieron que ser atendidas por los cuerpos de socorro.
Jornadas de bloqueos
De acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basándose en información del Ministerio de Gobernación, solo en los primeros ocho meses de este año se registraron 125 bloqueos a nivel nacional.
Asimismo, el reporte detalla que, durante las casi dos semanas que han transcurrido de septiembre, se han reportado bloqueos todos los días en varias carreteras del país en protesta por los altos precios de los combustibles.
El CIEN mencionó los efectos de este tipo de medidas, entre los cuales destacó que truncan la movilidad y trasladan el costo a la población.