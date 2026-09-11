 Apertura 2026: Así va la lucha por el goleo en Guatemala
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Apertura 2026: Así va la lucha por el goleo en Guatemala

Tras ocho fechas disputadas, la lucha por la primera casilla de la tabla de goleadores está al rojo vivo.

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William Fajardo encabeza la tabla de goleadores del Apertura 2026
William Fajardo encabeza la tabla de goleadores del Apertura 2026 / FOTO: Antigua GFC
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William Fajardo y Agustín Maziero de Antigua GFC, Francisco Grande de Deportivo Marquense, y, Sebastián Colón y German Águila de San Pedro son los cinco jugadores que se encuentran empatados en goles en la tabla de goleo del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional luego de haberse disputado las primeras ocho fechas de 22 en la fase regular.

Detrás de estos cinco jugadores, hay ocho futbolistas que tienen tres goles, y están a uno de igualar al pelotón, por lo que la lucha por el goleo en el futbol guatemalteco está muy cerrada y nunca se había vivido una situación así al extremo de tener al menos 13 jugadores con opciones a alcanzar el primer lugar de la tabla de goleadores.

Se han disputado ocho jornadas, y estamos a las puertas de que entre sábado 12, domingo 13 y lunes 14 se juegue la novena fecha, y la lucha por el goleo se reparte entre cinco jugadores, uno de ellos guatemalteco, y precisamente es quién lidera la tabla por haber marcado sus goles en menos tiempo que los restantes.

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El exjugador de Atlético Mictlán, y actualmente defendiendo la camisola de Antigua, el guatemalteco William Fajardo, es quien encabeza la tabla de goleo con cuatro tantos, para un promedio de medio gol por partido.

Detrás de Fajardo está su compañero de equipo, el argentino Agustín Maziero.  

El tercer lugar es para el español Francisco Grande del Deportivo Marquense, que también acumula cuatro tantos.

La cuarta y la quinta casilla corresponden a jugadores del equipo recién ascendido, el San Pedro que, a través del colombiano Sebastián Colón y el argentino German Águila también están en esa lucha.

No.  jugador / nacionalidad  Equipo  Goles
1 William Fajardo / GUA Antigua  4
2 Agustín Maziero / ARG Antigua  4
3 Francisco Grande / ESP Marquense  4
4 Sebastián Colón / COL San Pedro  4
5 German Águila / ARG San Pedro  4

Pelotón perseguidor

Detrás del top 5, hay ocho jugadores con tres goles; todos de equipos distintos.

Erik López de Municipal, Yair Jaén de Xelajú, Kevin López de Antigua, Nicolás Martínez de Deportivo Mixco, Víctor Ávalos de Deportivo Guastatoya, Dewinder Bradely de Comunicaciones y Eliser Quiñonez de Malacateco son los ocho jugadores que se encuentran solo a un tanto de ingresar al top 5 de la tabla de goleadores.

Posteriormente, vienen 13 jugadores con dos goles, es decir, futbolistas que no están tan lejos de darle alcance a Fajardo, Maziero, Grande, Colón y Águila.      

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