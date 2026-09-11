Tomás Casas: “Dios tenía preparado este partido para mí”

Cobán Imperial sacó un empate muy valioso en su visita al estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango donde igualó 0-0 ante Xelajú de Roberto Hernández. Fue un partido memorable para el guardameta argentino de los verapacenses, Tomás Casas, quien tuvo jugadas puntuales que ayudaron a que su portería quedara en cero, incluso detuvo un penalti a Yair Jaén.
Al finalizar el partido, donde todos los jugadores cobaneros celebraran el no perder en una de las canchas más complicadas del país, Tomás Casas atendió a la televisora oficial que retransmite sus partidos y brindó una emotiva entrevista donde habló de la fe que tiene en Dios.
"Veníamos de días difíciles, complicados. En lo personal, yo en el torneo anterior había dejado la vara un poco alta, gracias a mis compañeros también, veníamos de una racha difícil en lo personal y grupal", reconoció el portero sudamericano, que anoche brilló con luz propia en Quetzaltenango.
Tomás Casas reconoció que él tenía "responsabilidad pura en algunos goles", donde dijo: "Me llegaban poco y me convertían mucho, por ahí goles bien definidos", pero como reflexión a ese momento, Casas aseguró: "Son esos momentos en donde uno empieza a ver qué puede corregir y hacer mejor".
Habla de Dios
Sobre el partido, y en especial, el penal que detuvo, Tomás Casas aseguró que, "Dios tenía preparado este partido para mí".
"Sabía que hoy (anoche) Dios tenía preparado este partido para mí, para valorar las cosas también. La pasé mal en estos días. Como te dije, traté de hablar mucho con Dios, y sabía que (ese penal) era mío y sabía que me lo iba a quedar".
Por último, Tomás Casas también se refirió a la participación de su colega, el portero nacional de Xelajú, Estuardo Sicán. "Fue un lindo partido, Sicán hizo un partidazo, es un arquero bárbaro. Me pone contento que tenga la oportunidad de jugar; el año pasado en Antigua por ahí no lo había hecho tanto, la verdad me alegra por él. Siempre entre los colegas nos apoyamos y nos tiramos para delante".
Las actuaciones destacadas de Tomás Casas frente a Xelajú
Al 23, Xelajú tuvo un tiro libre por medio de Yair Jaén, y el portero sudamericano se quedó con el esférico en dos tiempos.
Cerrando la primera mitad, llegaron las otras dos intervenciones milagrosas de Casas. Primero, al 41, cuando rechazó un cabezazo de Ernesto Monreal, y segundo, en el 45 cuando a una mano le dijo no a un remate complicado que había hecho Elmer Cardoza.
Y en el 57 y Yair Jaén se paró frente a Tomás Casas para ejecutar la pena máxima. Remate de pierna derecha al lado derecho de Casas, quien voló y atajó extraordinariamente el remate al jugador panameño.
Al final del partido, Tomás Casas terminó siendo la figura del duelo y logró darle a su equipo un punto de oro en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.