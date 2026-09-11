 Conductor en forcejeo tras intentar despejar bloqueo de manifestantes
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VIDEO: Conductor intenta despejar bloqueo y termina en forcejeo con manifestantes

Lo que comenzó retirando unas llantas terminó en una tensa confrontación.

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Conductor intenta despejar la vía y termina rodeado por manifestantes., Captura de pantalla video de Facebook.
Conductor intenta despejar la vía y termina rodeado por manifestantes. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un conductor, molesto por los bloqueos que afectan distintos puntos de Guatemala, intentó retirar algunos objetos de la vía, pero terminó siendo lanzado a la orilla de la carretera por uno de los manifestantes.

En las imágenes se observa al automovilista descender de su vehículo y comenzar a retirar unas llantas que obstaculizaban el paso. El hombre las lanza hacia un costado del tramo carretero, mientras varios protestantes permanecen cerca.

Sin embargo, antes de que terminara de despejar el área, uno de los manifestantes se le acerca y ambos protagonizan un breve cruce de palabras. La situación sube de tono cuando otros participantes se aproximan.

En cuestión de segundos, uno de ellos toma al conductor por el cuello y, en una maniobra que recuerda a un movimiento de lucha libre, lo lanza hacia la orilla de la carretera. El hombre queda en el suelo, mientras los manifestantes le gritan.

Ante la confrontación, el automovilista opta por retirarse del lugar. En la grabación también se observa la presencia de una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), aunque los agentes no intervienen para evitar el forcejeo.

El video ha generado reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionan tanto la confrontación como la falta de intervención policial durante el incidente.

Bloqueos persisten por el precio de los combustibles

El incidente ocurre en medio de varios días de bloqueos en distintos tramos carreteros y accesos de Guatemala, protagonizados por transportistas y pobladores inconformes con el continuo incremento del precio de los derivados del petróleo.

Las protestas también expresan rechazo a una nueva ley aprobada por el Congreso de la República para establecer un tope a las tarifas de los carburantes. Entre los puntos afectados se encuentran la ruta que conecta la capital con el litoral del Pacífico y sectores del Centro Histórico.

Las medidas continúan pese a que el Congreso aprobó, a última hora del martes pasado y de urgencia nacional, un decreto que establece un fondo de compensación para fijar precios máximos de venta al consumidor: Q39 por galón de diésel y gasolina regular, y Q41 para la gasolina superior.

Manifestantes bloquean vías principales en la capital en rechazo al alza de los combustibles

Los grupos de manifestantes mantienen presencia en al menos tres puntos, lo cual genera fuerte congestionamiento y cambios en la circulación de las unidades de Transmetro.

Los manifestantes consideran insuficiente esta regulación e insisten en que la ley sea vetada para aplicar una exención fiscal o un subsidio directo a los consumidores.

Las protestas comenzaron la semana pasada con cierres intermitentes en arterias estratégicas para el comercio y la interconexión regional. Los combustibles han registrado un aumento superior al 50 % en el último semestre, en un contexto marcado por diversos factores internacionales, incluidos los enfrentamientos militares de Estados Unidos e Israel con Irán.

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