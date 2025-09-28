Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1

El sonido de los redoblantes y de los bombos volvió a llenar las calles del Centro Histórico durante este domingo 28 de septiembre de 2025, gracias a un desfile de exalumnos de varios centros educativos de la Ciudad de Guatemala. Los pelotones iban nutridos por jóvenes y adultos, quienes hicieron gala de sus uniformes y recordaron su época de estudiantes, justo en el cierre del mes patrio.
Además, el desfile estuvo integrado por batonistas, trompetistas, abanderados y por los vecinos que salieron a escuchar sus ejecuciones musicales y a darles un aplauso. Dentro los establecimientos participantes se pudo destacar la banda del Colegio Evangélico La Patria, la banda de Guerra del Colegio Rafael Landívar y egresados del Liceo Canadiense, entre otros.
Los integrantes de cada una de las bandas desfilaron sobre el Paseo de la Sexta, en la zona 1 capitalina, pasando a un costado de la Plaza de la Constitución y a un lado del Palacio Nacional de la Cultura. A su paso, varios peatones y vecinos salieron para observar su destreza con los instrumentos musicales y para premiarlos con un aplauso.
Recorrido del desfile
Cabe destacar que los centros educativos participantes lograron una convocatoria grande de exalumnos, quienes recorrieron varias calles y avenidas de la zona 1 capitalina. Algunos centros educativos realizaron un trayecto que continuó hasta el Parque Jocotenango, en la zona 2 capitalina.