 Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1
Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1

Egresados de varios centros educativos marcharon en el Centro Histórico de la capital, en el último domingo de septiembre de 2025.

Varios egresados nutrieron los pelotones de las bandas de guerra en la zona 1 capitalina. / FOTO: Alex Meoño

El sonido de los redoblantes y de los bombos volvió a llenar las calles del Centro Histórico durante este domingo 28 de septiembre de 2025, gracias a un desfile de exalumnos de varios centros educativos de la Ciudad de Guatemala. Los pelotones iban nutridos por jóvenes y adultos, quienes hicieron gala de sus uniformes y recordaron su época de estudiantes, justo en el cierre del mes patrio.

Además, el desfile estuvo integrado por batonistas, trompetistas, abanderados y por los vecinos que salieron a escuchar sus ejecuciones musicales y a darles un aplauso. Dentro los establecimientos participantes se pudo destacar la banda del Colegio Evangélico La Patria, la banda de Guerra del Colegio Rafael Landívar y egresados del Liceo Canadiense, entre otros.

Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1 | Álex Meoño

Los integrantes de cada una de las bandas desfilaron sobre el Paseo de la Sexta, en la zona 1 capitalina, pasando a un costado de la Plaza de la Constitución y a un lado del Palacio Nacional de la Cultura. A su paso, varios peatones y vecinos salieron para observar su destreza con los instrumentos musicales y para premiarlos con un aplauso.

Recorrido del desfile

Cabe destacar que los centros educativos participantes lograron una convocatoria grande de exalumnos, quienes recorrieron varias calles y avenidas de la zona 1 capitalina. Algunos centros educativos realizaron un trayecto que continuó hasta el Parque Jocotenango, en la zona 2 capitalina.

Insivumeh prevé ambiente cálido y húmedo para este domingo

En ente de pronósticos advirtió que para este domingo se espera un ambiente cálido y húmedo con nublados, lluvias y actividad eléctrica en estos sectores del país.

