 Insivumeh prevé ambiente cálido y húmedo para este domingo
Insivumeh prevé ambiente cálido y húmedo para este domingo

En ente de pronósticos advirtió que para este domingo se espera un ambiente cálido y húmedo con nublados, lluvias y actividad eléctrica en estos sectores del país.

Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Capa de ozono / Cielo / Nubes / FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó un ambiente cálido y húmedo para la jornada de este domingo 28 de septiembre de 2025, con nublados, lluvias y actividad eléctrica, principalmente del sur al centro del país. La entidad reportó que durante el amanecer y la mañana se espera un ambiente cálido, mayormente soleado con nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales.

La entidad añadió que durante la tarde y noche se esperan nublados con lluvias, acompañadas de actividad eléctrica, promovidas por la humedad y el calentamiento diurno. La entidad precisó que las condiciones lluviosas pueden prolongarse hasta altas horas de la noche en gran parte del país.

El Insivumeh añadió que los mayores acumulados de lluvia se pueden presentar en las regiones de Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central, sin descartar lluvias copiosas en el resto del territorio nacional.

Insivumeh advierte tormentas severas

El Insivumeh indicó que las condiciones atmosféricas pueden promover las tormentas eléctricas severas, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias ya que se podrían presentar lahares en la cadena volcánica.

La entidad alertó por la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país. En ese sentido, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) también emitió algunas recomendaciones para evitar daños por las lluvias.

Conred pidió a los guatemaltecos no intentar cruzar ríos que presenten crecidas superiores a su nivel normal. Asimismo, pidieron mantener un plan familiar de respuesta ante desastres naturales, no propagar rumores y activar el sistema Conred por medio del teléfono 119 en caso de emergencia.

