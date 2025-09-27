Capturan a implicado en el caso "Toma de la Usac: Botín Político"

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión de Edgar A., quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace 1 año y 10 meses, por el caso "Toma de la Usac: Botín Político".
De acuerdo con el Ministerio Público (MP) el sindicado contaba con orden de aprehensión vigente emitida por el Juzgado Décimo Pluripersonal "A" de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita.
Los delitos los cometió en contra de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), lo que causó deterioro y transformación del inmueble por el monto de Q90 millones.
Este caso fue presentado en noviembre de 2023 y surgió en seguimiento a una denuncia presentada por parte de las autoridades universitarias. Esto se dio luego de que les fueron entregadas las instalaciones de la casa de estudios tras un año de permanecer tomadas en el marco de las protestas contra la elección de Walter Mazariegos como rector.
A pesar de que se conocía que se trataba de acciones de parte de grupos de estudiantes que se extendieron a distintas sedes del país, basadas en señalamientos de posible fraude para llevar a Mazariegos al poder, el MP señaló que los medios de investigación muestran otro escenario, supuestamente relacionado con la política.