Mujer intenta de salir del país con Q200 mil

Una mujer que pretendía salir del país con más de Q200 mil sin declarar, fue detenida en la sala de Inspección del Aeropuerto Internacional, La Aurora, zona 13, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) detuvieron a Iliana "N', 49 años, quien pretendía salir con destino a los Estados Unidos; sin embargo, al realizar un chequeo a su equipaje se descubre que llevaba la cantidad de Q201 mil 100 (más de $25 mil) y 751 dólares también en efectivo, sin declarar ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Además, no presentó ninguna documentación que ampare la procedencia del dinero, por lo que fue puesta a disposición de juez competente.
Otra captura
En el Puesto de Control Interinstitucional en el kilómetro 185.3 Ruta CA-2 Nuevo San Carlos, Retalhuleu, policías antinarcóticos de la SGAIA detuvieron Marcos "N", de nacionalidad salvadoreña, quien viajaba como pasajero en un autobús de los transportes Galgos Sur, proveniente de Tecún Umán, San Marcos con destino a su país natal.
En su equipaje se localizaron tres paquetes con marihuana con un peso de 4 kilogramos y medio kilo de droga denominado Cristal, todo valorado en más de Q20 mil aproximadamente, detalló la PNC.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*