 Tiktoker "Don Gustavo" capturado en el aeropuerto La Aurora
Nacionales

El reconocido tiktoker que fue capturado en el aeropuerto La Aurora

Graves señalamientos pesan sobre tiktoker detenido en Guatemala.

Tiktoker “Don Gustavo” detenido en Guatemala. , Captura de pantalla video X.
Tiktoker “Don Gustavo” detenido en Guatemala. / FOTO: Captura de pantalla video X.

El pasado 15 de septiembre, Gustavo Barriga Barriga, ciudadano mexicano de 33 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando intentaba abandonar Guatemala con destino a México. Su captura, que inicialmente pasó desapercibida, ganó notoriedad tras descubrirse que es un reconocido tiktoker.

Es conocido en la plataforma china como "Don Gustavo", donde acumula más de 155 mil seguidores. Mientras que en X (antes Twitter) suma más de 244 mil . En la descripción de sus perfiles advierte que su contenido está dirigido exclusivamente a adultos y vinculado a la plataforma OnlyFans.

@gustavobarriga

#gustavobarriga

♬ suono originale - AIVIDEO

La captura del tiktoker en el aeropuerto La Aurora 

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, a través de la Unidad Especial de Investigación (UEI-SGIC) y en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas, la detención se realizó en cumplimiento de una orden emitida el 12 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Específica en Delitos de Trata de Personas de la ciudad de Guatemala.

Según la investigación, Barriga Barriga está señalado por el delito de producción de pornografía infantil. Las autoridades indican que el detenido habría viajado por varios países, incluyendo Guatemala, donde presuntamente abusaba sexualmente de menores de edad provenientes, en su mayoría, de familias con recursos limitados.

Las víctimas eran engañadas con ofrecimientos de dinero, y posteriormente, el detenido grababa material sexual que luego difundía en redes sociales, especialmente en X, obteniendo ganancias ilícitas a través de su distribución.

Le incautaron un uniforme del ejército 

Durante la inspección de su equipaje, las autoridades localizaron un teléfono celular, una cámara fotográfica, tres micrófonos, un adaptador para tarjeta Micro SD, auriculares, cuatro condones, un tubo de lubricante, un chip telefónico y un uniforme completo del Ejército de Guatemala, cuya procedencia es investigada. Este hallazgo, sumado a su perfil como creador de contenido para adultos, generó una amplia repercusión en redes sociales, donde usuarios comentan sobre su actividad digital y la gravedad de los cargos en su contra.

@gustavobarriga

♬ sonido original - Mamparas Blau

Barriga Barriga se encontraba en Guatemala desde inicios de septiembre, y su detención se produjo justo en el momento en que intentaba abandonar el país, evidenciando la efectividad de la investigación desarrollada por las autoridades.

Guatemala detiene a mexicano implicado en abuso de menores

El aeropuerto La Aurora fue escenario del operativo “Trotamundos”, una acción clave contra redes criminales vinculadas con la producción de pornografía de menores.

La PNC reiteró su compromiso con la protección de la niñez y la lucha frontal contra la trata y explotación sexual de menores, destacando que la colaboración entre distintas unidades y la Fiscalía permitió interceptar al presunto agresor antes de que abandonara el territorio nacional.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, y se espera que las investigaciones continúen para esclarecer el alcance de su actividad delictiva, así como el origen de los objetos encontrados en su equipaje.

