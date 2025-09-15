 Fortalecen investigación con "operativo Trotamundos" en aeropuerto La Aurora
Fortalecen investigación con "operativo Trotamundos" en aeropuerto La Aurora

El aeropuerto La Aurora es escenario de un operativo clave contra redes criminales vinculadas con la producción de pornografía de menores.

El personal fiscal y policial trabaja en el aeropuerto La Aurora para profundizar en las investigaciones., Ministerio Público
El personal fiscal y policial trabaja en el aeropuerto La Aurora para profundizar en las investigaciones. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) informó que este lunes 15 de septiembre se implementaron acciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, en seguimiento a una investigación que se encuentra en desarrollo y se relaciona con delitos contra la niñez.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que se puso en marcha el Operativo Trotamundos, el cual es coordinado por la Unidad contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas, que trabaja en conjunto con el fiscal regional y el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

"La diligencia se realiza en seguimiento a una investigación relacionada con el delito de producción de pornografía de personas menores de edad, con el objetivo de recopilar información útil para el proceso", detalló la oficina.

