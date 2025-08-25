Aeropuerto La Aurora tendrá aire acondicionado hasta 2026

El viceministro de Transporte, Fernando Suriano, se refirió al tema del aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, durante la mañana de este lunes 25 de agosto de 2025. El funcionario informó que los trabajos de instalación podrían finalizar en febrero del próximo año.
El entrevistado aseguró que actualmente ya se está finalizando la etapa uno, de tres que se tienen planificadas en el proceso de recuperación del sistema actual en la terminal aérea, donde se incluyen tareas como la que concierne a la instalación de un servicio de aire acondicionado para quienes viajan y quienes esperan dentro de las instalaciones.
El funcionario añadió que ha sostenido reuniones con diferentes sectores y ha visitado el lugar para constatar el área en la que se realizarán los trabajos de instalación, recordando que el contrato para estos servicios consta de tres fases.
Asimismo, el entrevistado señaló que para hacer la instalación es preciso analizar la infraestructura de las tuberías del lugar para una correcta operatividad y la instalación de equipos más modernos y más tecnológicos.
Logros en Quetzaltenango
En contraste, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reportó que el Aeródromo de Quetzaltenango fue renovado con un proceso de remozamiento en su fachada externa. Asimismo, la entidad precisó que se realizó la actualización de su señalización, gracias al trabajo en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
"Estos avances fortalecen la importancia de nuestros aeródromos, que son clave para impulsar el turismo, mejorar la conectividad aérea y acercar a Guatemala al mundo" argumentó la DGAC.
"El Aeródromo de Quetzaltenango es un punto estratégico para el desarrollo turístico y económico de la región, y estas mejoras que representan un paso más hacia un servicio de calidad y modernización", finalizó la referida dirección general.