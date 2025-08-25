 Aeropuerto La Aurora tendrá aire acondicionado hasta 2026
Nacionales

Aeropuerto La Aurora tendrá aire acondicionado hasta 2026

El viceministro de transporte informó detalles acerca del estado de la instalación de aire acondicionado en la terminal aérea.

Compartir:
Los viajeros podrán disfrutar de un servicio de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional la Aurora hasta 2026., Archivo.
Los viajeros podrán disfrutar de un servicio de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional la Aurora hasta 2026. / FOTO: Archivo.

El viceministro de Transporte, Fernando Suriano, se refirió al tema del aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, durante la mañana de este lunes 25 de agosto de 2025. El funcionario informó que los trabajos de instalación podrían finalizar en febrero del próximo año.

El entrevistado aseguró que actualmente ya se está finalizando la etapa uno, de tres que se tienen planificadas en el proceso de recuperación del sistema actual en la terminal aérea, donde se incluyen tareas como la que concierne a la instalación de un servicio de aire acondicionado para quienes viajan y quienes esperan dentro de las instalaciones.

El funcionario añadió que ha sostenido reuniones con diferentes sectores y ha visitado el lugar para constatar el área en la que se realizarán los trabajos de instalación, recordando que el contrato para estos servicios consta de tres fases.

Asimismo, el entrevistado señaló que para hacer la instalación es preciso analizar la infraestructura de las tuberías del lugar para una correcta operatividad y la instalación de equipos más modernos y más tecnológicos.

Logros en Quetzaltenango

En contraste, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reportó que el Aeródromo de Quetzaltenango fue renovado con un proceso de remozamiento en su fachada externa. Asimismo, la entidad precisó que se realizó la actualización de su señalización, gracias al trabajo en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

"Estos avances fortalecen la importancia de nuestros aeródromos, que son clave para impulsar el turismo, mejorar la conectividad aérea y acercar a Guatemala al mundo" argumentó la DGAC.

"El Aeródromo de Quetzaltenango es un punto estratégico para el desarrollo turístico y económico de la región, y estas mejoras que representan un paso más hacia un servicio de calidad y modernización", finalizó la referida dirección general.

SBS confirma 34 adultos implicados en el motín de Gaviotas

Las autoridades añadieron que los adultos que participan en el motín pertenecen a una de las pandillas cuyos jefes están en Renovación 1.

En Portada

Liberan a los cocineros retenidos en Gaviotas de la zona 13t
Nacionales

Liberan a los cocineros retenidos en Gaviotas de la zona 13

05:10 PM, Ago 25
Accidentes y motines complican el tránsito en la capitalt
Nacionales

Accidentes y motines complican el tránsito en la capital

03:39 PM, Ago 25
Lautaro Martínez comanda el festín del Inter de Milán t
Deportes

Lautaro Martínez comanda el festín del Inter de Milán

03:24 PM, Ago 25
Alicia Machado confiesa ser la inspiración de El Problema de Ricardo Arjonat
Farándula

Alicia Machado confiesa ser la inspiración de "El Problema" de Ricardo Arjona

03:34 PM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos