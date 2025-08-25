 SBS confirma 34 adultos implicados en el motín de Gaviotas
Nacionales

SBS confirma 34 adultos implicados en el motín de Gaviotas

Las autoridades añadieron que los adultos que participan en el motín pertenecen a una de las pandillas cuyos jefes están en Renovación 1.

Compartir:
Fuera del CER I, mejor conocido como Gaviotas, varios agentes de la PNC permanecen en calidad de prevención., Omar Solís.
Fuera del CER I, mejor conocido como Gaviotas, varios agentes de la PNC permanecen en calidad de prevención. / FOTO: Omar Solís.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) confirmó que en las revueltas que se reportan dentro del Centro Especializado en Reinserción de la zona 13, mejor conocido como "Gaviotas", durante este lunes 25 de agosto de 2025, participan 34 adultos que pertenecen a la Mara Salvatrucha. La instancia emitió un nuevo comunicado señalando que los adultos protagonizan estos incidentes, en los que tres trabajadores del Sistema Penitenciario figuran como retenidos.

La entidad añadió que estos privados de libertad retienen a tres colaboradores que diariamente ingresan alimentos a este centro. Además, reiteraron que "desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para la contención de esta situación.

Dentro de las acciones implementadas, la SBS informó que se solicitó una exhibición personal a favor de los tres colaboradores retenidos, se hizo la denuncia formal presentada ante el Ministerio Público (MP), y se solicitó la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). La SBS argumentó que estas acciones servirán para garantizar la supervisión del respeto de los derechos humanos de los trabajadores y también la separación y resguardo de los adolescentes privados de libertad para evitar su exposición a los hechos.

Población de reclusos en Gaviotas

La entidad reafirmó que la vida, integridad y los derechos humanos de todas las personas involucradas son la prioridad absoluta, "por lo cual se continuará informando oportunamente a la ciudadanía conforme esté evolucionando esta situación".

La entidad informó que en total son 119 los privados de libertad que ocupan el CER 1, o Gaviotas. En ese total figuran 76 adultos y 43 menores de edad. Mientras tanto, afuera del referido centro de rehabilitación permanecen varios agentes de la PNC y cuerpos de rescate para activar los protocolos necesarios en caso de ser requeridos.

Más temprano, Bomberos Municipales revelaron que los privados de libertad mantienen retenidos a tres cocineros de la entidad. Los cuerpos de rescate aseguraron que llegaron al lugar en calidad de prevención, aunque en el lugar también hay presencia de la PNC.

Congreso oficializa representantes en la Superintendencia de Competencia

El Organismo Legislativo publicó un acuerdo en el que nombra a Jorge Mario González Paz y Jorge Alberto Santiago Chen Sam en esta importante Superintendencia.

En Portada

Antimotines ingresan a Gaviotas para retomar el control de internost
Nacionales

Antimotines ingresan a Gaviotas para retomar el control de internos

02:03 PM, Ago 25
Las voces de Marquense tras el triunfo ante Malacatecot
Deportes

Las voces de Marquense tras el triunfo ante Malacateco

12:04 PM, Ago 25
En imágenes: Tensión en Gaviotas por motín para exigir traslados de cabecillast
Nacionales

En imágenes: Tensión en Gaviotas por motín para exigir traslados de cabecillas

01:01 PM, Ago 25
Muere Jerry Adler, famoso actor de Los Soprano y The Good Wifet
Farándula

Muere Jerry Adler, famoso actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

11:22 AM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos