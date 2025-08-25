SBS confirma 34 adultos implicados en el motín de Gaviotas

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) confirmó que en las revueltas que se reportan dentro del Centro Especializado en Reinserción de la zona 13, mejor conocido como "Gaviotas", durante este lunes 25 de agosto de 2025, participan 34 adultos que pertenecen a la Mara Salvatrucha. La instancia emitió un nuevo comunicado señalando que los adultos protagonizan estos incidentes, en los que tres trabajadores del Sistema Penitenciario figuran como retenidos.
La entidad añadió que estos privados de libertad retienen a tres colaboradores que diariamente ingresan alimentos a este centro. Además, reiteraron que "desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para la contención de esta situación.
Dentro de las acciones implementadas, la SBS informó que se solicitó una exhibición personal a favor de los tres colaboradores retenidos, se hizo la denuncia formal presentada ante el Ministerio Público (MP), y se solicitó la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). La SBS argumentó que estas acciones servirán para garantizar la supervisión del respeto de los derechos humanos de los trabajadores y también la separación y resguardo de los adolescentes privados de libertad para evitar su exposición a los hechos.
Población de reclusos en Gaviotas
La entidad reafirmó que la vida, integridad y los derechos humanos de todas las personas involucradas son la prioridad absoluta, "por lo cual se continuará informando oportunamente a la ciudadanía conforme esté evolucionando esta situación".
La entidad informó que en total son 119 los privados de libertad que ocupan el CER 1, o Gaviotas. En ese total figuran 76 adultos y 43 menores de edad. Mientras tanto, afuera del referido centro de rehabilitación permanecen varios agentes de la PNC y cuerpos de rescate para activar los protocolos necesarios en caso de ser requeridos.
Más temprano, Bomberos Municipales revelaron que los privados de libertad mantienen retenidos a tres cocineros de la entidad. Los cuerpos de rescate aseguraron que llegaron al lugar en calidad de prevención, aunque en el lugar también hay presencia de la PNC.