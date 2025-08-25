Congreso oficializa representantes en la Superintendencia de Competencia

En el diario oficial, fue publicado el Acuerdo Legislativo 5-2025 que declara electos, como director titular y suplente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, a Jorge Mario González Paz y Jorge Alberto Santiago Chen Sam, respectivamente. El documento fue dado a conocer por el citado medio este lunes 25 de agosto de 2025, confirmando que ambos mencionados actuarán en representación del Congreso de la República.
La misiva agrega que previo a tomar posesión de sus cargos, ambos funcionarios deberán presentar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, ante el Organismo Legislativo. En el tercer punto, el acuerdo establece que "entra en vigencia inmediatamente".
El documento añade que fue emitido en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, el 12 de agosto de 2025. Finalmente, el mismo fue publicado este lunes y en el mismo se muestran las firmas del presidente del Congreso, Nery Ramos; el secretario legislativo, Mario Ernesto Gálvez Muñoz y el secretario Sabino Sebastián Velásquez Bámaca.
Con información de la periodista Dayana Rashon.