Reportan movimientos irregulares en Las Gaviotas, zona 13

Durante la mañana de este lunes 25 de agosto de 2025 se reportaron movimientos irregulares en el Centro Especializado en Reinserción, mejor conocido como Gaviotas. Según fuentes cercanas, al lugar arribaron varias ambulancias de distintos cuerpos de socorro y otras unidades de la Policía Nacional Civil (PNC).
Autoridades de tránsito también reportaron la presencia de agentes antimotines de la PNC y otros movimientos que requirieron desvíos hacia rutas alternas, porque el hecho afecta el tránsito en dirección hacia la calzada Atanasio Tzul.
Los incidentes ocurren en Centro Especializado en Reinserción de la zona 13, aunque por el momento se desconocen las demandas y los protagonistas de estas acciones. No se descarta que la emergencia se registre en el área con el objetivo de reiterar las peticiones para que varios líderes pandilleros sean retirados del penal Renovación 1.