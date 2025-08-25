 Reportan movimientos irregulares en Las Gaviotas, zona 13
Nacionales

Reportan movimientos irregulares en Las Gaviotas, zona 13

Fuerzas de seguridad y bomberos acuden al Centro Especializado en Reinserción de la zona 13, mejor conocido como "Gaviotas".

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos., Archivo.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

Durante la mañana de este lunes 25 de agosto de 2025 se reportaron movimientos irregulares en el Centro Especializado en Reinserción, mejor conocido como Gaviotas. Según fuentes cercanas, al lugar arribaron varias ambulancias de distintos cuerpos de socorro y otras unidades de la Policía Nacional Civil (PNC).

Autoridades de tránsito también reportaron la presencia de agentes antimotines de la PNC y otros movimientos que requirieron desvíos hacia rutas alternas, porque el hecho afecta el tránsito en dirección hacia la calzada Atanasio Tzul.

Los incidentes ocurren en Centro Especializado en Reinserción de la zona 13, aunque por el momento se desconocen las demandas y los protagonistas de estas acciones. No se descarta que la emergencia se registre en el área con el objetivo de reiterar las peticiones para que varios líderes pandilleros sean retirados del penal Renovación 1.

Motorista muere en accidente de tránsito en El Trébol

Bomberos Voluntarios confirmaron que el conductor de una motocicleta murió a causa de politraumatismo general.

En Portada

Exalcalde de Cuilapa se declara culpable de narcotráfico en EE. UU.t
Nacionales

Exalcalde de Cuilapa se declara culpable de narcotráfico en EE. UU.

09:52 PM, Ago 24
Trinidad y Tobago apoya el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe t
Internacionales

Trinidad y Tobago apoya el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

06:59 PM, Ago 24
Invierno 2025 cobra la vida de 33 personas, según Conredt
Nacionales

Invierno 2025 cobra la vida de 33 personas, según Conred

05:28 PM, Ago 24
Denuncian robo de bicicletas en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Denuncian robo de bicicletas en la Vuelta a España 2025

07:07 AM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridadEE.UU.Liga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos