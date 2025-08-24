 Motorista muere en accidente de tránsito en El Trébol
Nacionales

Motorista muere en accidente de tránsito en El Trébol

Bomberos Voluntarios confirmaron que el conductor de una motocicleta murió a causa de politraumatismo general.

El accidente ocurrió en el carril derecho de El Trébol, en la Calzada Roosevelt. , Bomberos Voluntarios.
El accidente ocurrió en el carril derecho de El Trébol, en la Calzada Roosevelt. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Comerciantes y vecinos que se ubican en la Calzada Roosevelt, a inmediaciones de El Trébol, solicitaron la presencia de los Bomberos Voluntarios por un fuerte accidente de tránsito de un motorista la tarde de este domingo 24 de agosto de 2025. Al llegar, los paramédicos encontraron a un hombre tirado en el asfalto, con su vehículo de dos ruedas a un costado de la vía pública.

Sin embargo, los rescatistas lamentaron que al revisar al afectado, constataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado como fallecido en ese lugar. El diagnóstico de los paramédicos señaló que el motorista fue víctima de politraumatismo, por la gravedad de las heridas que sufrió.

Según las imágenes compartidas por los rescatistas, la víctima mortal del accidente quedó en el carril que conduce hacia el occidente del país; es decir, en la vía que va hacia el municipio de Mixco.

Los cuerpos de socorro lamentaron no poder identificar a la víctima, quien quedó con el casco sobre su cuerpo tras el accidente vial. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al sector para resguardar el área del accidente, para el posterior levantamiento del cadáver, a cargo de las autoridades del Ministerio Público.

Panorama vial por el accidente

Cabe destacar que el accidente no causa congestionamiento vehicular en el área, porque se reporta poca afluencia de conductores. Únicamente se observó tránsito lento, porque algunos conductores bajaron la velocidad de sus vehículos por precaución y para pasar viendo el siniestro.

En el lugar del accidente de la motocicleta se pudo observar la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito, quienes agilizaron el paso vehicular.

Accidentes de motocicleta dejan cuatro fallecidos y dos heridos

Cuerpos de socorro de la capital y los departamentos reportaron cinco accidentes de tránsito durante la noche y madrugada de este domingo.

