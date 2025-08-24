 Accidentes de motocicleta dejan cuatro fallecidos y dos heridos
Accidentes de motocicleta dejan cuatro fallecidos y dos heridos

Cuerpos de socorro de la capital y los departamentos reportaron cinco accidentes de tránsito durante la noche y madrugada de este domingo.

Los cuerpos de socorro tuvieron una noche y madrugada muy ocupada por los accidentes de tránsito de la noche y madrugda., Bomberos Municipales Departamentales.
Los cuerpos de socorro tuvieron una noche y madrugada muy ocupada por los accidentes de tránsito de la noche y madrugda. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales y Bomberos Municipales Departamentales reportaron este domingo 24 de agosto de 2025 que durante la noche y madrugada hubo un total de cinco accidentes de motocicleta, que dejaron el saldo de tres personas fallecidas y dos heridas. Los cuerpos de socorro precisaron que el primer percance ocurrió en el kilómetro 60 de la antigua Ruta entre el Puerto San José y Escuintla.

En ese lugar, los paramédicos confirmaron que un hombre que se conducía en su vehículo de dos ruedas colisionó con una plataforma del transporte pesado. Asimismo, relataron que el chofer de ese transporte continuó su marcha y que la víctima falleció por la gravedad de las heridas.

El segundo accidente de motocicleta ocurrió en el kilómetro 243 de la ruta que conduce hacia el municipio de Ayutla, San Marcos. En ese lugar una mujer de unos 23 años, que se conducía en una motocicleta, fue atropellada por un vehículo que no fue identificado. Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Pajapita, San Marcos.

Vecinos y testigos identificaron a la víctima mortal como Nadia Barrios, originaria de Pajapita San Marcos. Los paramédicos notificaron a las autoridades para que se resguardara el escenario del accidente y se procediera con las primeras investigaciones.

Más accidentes en San Marcos

Durante la noche, en el cantón Primero de Mayo, Santa Catarina, San Marcos. Un hombre que se movilizaba en motocicleta perdió el control de su vehículo y cayó sobre la vía pública, informaron elementos de

Bomberos Municipales Departamentales, quienes indicaron que sus paramédicos acudieron a atender la emergencia, a bordo de la unidad RD-44.

Los expertos dieron atención prehospitalaria al afectado, porque ya que presentaba múltiples golpes de consideración. Luego de ser estabilizado, fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Malacatán.

El mismo cuerpo de rescate informó que ocurrió un accidente de tránsito protagonizado por una motocicleta, donde se conducían tres personas. Por casusas que se desconocen, los ocupantes chocaron contra un vehículo tipo sedán. Por esa razón paramédicos acudieron a la Aldea Llano Grande, del municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos, para dar atención prehospitalaria.

Los tripulantes de la motocicleta, fueron estabilizados y trasladados al Centro de Atención Permanente -CAP- de este mismo municipio.

Accidentes en la capital

En la ciudad de Guatemala, Bomberos Municipales acudieron a la 7a. Calle, subida de Lavarreda, Zona 18, donde ubicaron a un hombre en la cinta asfáltica que ya no contaba con signos vitales. Según los rescatistas, el falleció a consecuencia de politraumatismo al sufrir un accidente mientras conducía una motocicleta, le calcularon unos 26 años.

Más temprano, Bomberos Voluntarios se hicieron presentes a una colisión entre dos motocicletas, en la 4ta avenida de la colonia Prados de la Lagunilla, San Pedro Ayampuc, que dejó a una persona herida que fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, asimismo, en el lugar quedó una persona fallecida.

Guatemala se solidariza con Colombia por atentados

El Gobierno de Guatemala señaló que los incidentes en Cali y Antioquia han causado la pérdida de vidas y dejado personas heridas, por lo que extendió sus condolencias a las familias afectadas.

