Guatemala se solidariza con Colombia por atentados

El Gobierno de Guatemala señaló que los incidentes en Cali y Antioquia han causado la pérdida de vidas y dejado personas heridas, por lo que extendió sus condolencias a las familias afectadas.

Los atentados en Colombia han dejado al menos 20 personas fallecidas., EFE
Los atentados en Colombia han dejado al menos 20 personas fallecidas. / FOTO: EFE

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció este sábado 23 de agosto con respecto a los atentados en Cali y Antioquia, Colombia, y se solidarizó con las familias afectadas.

Por medio de un comunicado, la referida oficina expresó que condena "enérgicamente" los hechos violentos perpetrados en las referidas localidades, pues señaló que han causado la pérdida de vidas, incluyendo policías y población civil, así como numerosos heridos.

A criterio de la nación centroamericana, este tipo de situaciones representan una amenaza a la estabilidad y a la seguridad del pueblo colombiano.

"Guatemala extiende su solidaridad al pueblo y al Gobierno de Colombia en este momento de dolor y manifiesta sus condolencias a las familias de las víctimas. Al mismo tiempo, desea una pronta recuperación de los heridos", expresó.

Agregó que, como país, se reitera su apoyo a los esfuerzos de paz y seguridad en la región, a la vez que reafirma su compromiso con la promoción de la paz y el rechazo a todo tipo de violencia.

Luto y seguimiento de investigaciones tras ataques con 20 muertos

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que se elevó a 13 el número de policías muertos en el ataque contra un helicóptero de antinarcóticos que participaba en la erradicación de cultivos de coca en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste).

El mandatario detalló en su cuenta de X que el Policía que falleció en las últimas horas es el capitán Francisco Merchán, quien había resultado herido, y recalcó que los autores del ataque, que dejó otros cuatro uniformados lesionados, son miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC.

"Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va (con) destino a los EE.UU.", afirmó Petro.

Las autoridades indicaron que el helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue atacado supuestamente con un dron cuando sobrevolaba una zona rural de Amalfi, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia.

VIDEO: Con un dron, derriban helicóptero de la Policía de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabilizó por el ataque al Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

Por aparte, el alcalde de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, decretó ayer tres días de duelo por el atentado que dejó siete civiles muertos y más de setenta heridos, y anunció una operación para reforzar con más efectivos el territorio, que permanece militarizado desde el jueves.

"Debido a este acto terrorista, en Cali se decretarán tres días de duelo, se mantendrá la militarización de la ciudad, se implementará la 'Operación Sultana' que permitirá traer mas efectivos a la ciudad y se realizará una gran velatón (homenaje) el domingo 24 de agosto", informó la Alcaldía en un comunicado.

Eder encabezó este mañana un consejo de seguridad en la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otras autoridades. Frente a esa base explotó el jueves el camión bomba.

La instalación militar queda en un punto de la Carrera Octava, una de las avenidas más transitadas y comerciales de Cali, principal ciudad del suroeste colombiano.

