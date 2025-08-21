 VIDEO: Derriban helicóptero de la Policía de Colombia
Internacionales

VIDEO: Con un dron, derriban helicóptero de la Policía de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabilizó por el ataque al Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

Con un dron, derriban helicóptero de la Policía de Colombia, Red social X
Con un dron, derriban helicóptero de la Policía de Colombia / FOTO: Red social X

Un helicóptero de la Policía de Colombia fue derribado, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, dejando al menos un muerto y dos heridos, informaron las autoridades.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabilizó por el ataque al Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y dijo que ocurrió luego de que las autoridades incautaran 1,5 toneladas de cocaína en la región del Urabá, en Antioquia.

"En la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar (sic) un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto", expresó el mandatario en la red social X.

Zona conflictiva

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó, también en X, que el helicóptero había sido derribado mientras brindaba "seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca", de los cuales dos resultaron heridos.

Sin embargo, fuentes de la Policía detallaron a EFE que cuando la aeronave fue atacada, tuvo que aterrizar de emergencia.

"Fue atacado no sabemos con qué, pero sí aterrizó de emergencia", señaló la fuente, que no dio más detalles sobre lo ocurrido porque el ataque fue perpetrado en una zona rural de difícil acceso.

Frente a lo sucedido, el gobernador Rendón manifestó que fue activada "la red hospitalaria" para atender a los heridos.

Igualmente recordó que en Amalfi operan disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo.

*Con información de EFE

