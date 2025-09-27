PNC realiza nueva incursión en el Gallito y captura a dos pandilleros

Las Fuerzas de Seguridad realizaron una nueva incursión en la 7ma avenida y 12 calle, barrio "El Gallito", zona 3 de la Ciudad de Guatemala, la segunda incursión en la semana y detuvieron a dos pandilleros, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Agentes de la comisaría 11, mediante un trabajo inteligencia y como resultado de la presencia permanente de PNC en el sector, lograron la captura de dos pandilleros de la Mara Salvatrucha, la noche del pasado viernes 26 de septiembre.
Los detenidos fueron identificados como Rudy Wilfredo Suy Ajanel, de 26 años, alias "El Chaparro", y William Ovidio Méndez Ortiz, de 27, alias "El Willy".
Las autoridades incautaron una subametralladora UZI, y municiones exclusivas y especiales para las fuerzas de seguridad del Estado, por lo que fueron trasladados a la Torre de Tribunales.
El pasado jueves 25 de septiembre las Fuerzas de Seguridad desarrollaron un operativo de alto impacto en dicho sector en seguimiento a investigaciones relacionadas con hechos delictivos que se les atribuyen a integrantes de la Mara Salvatrucha. Un total de 14 adultos, cinco recapturados, fueron detenidos en el marco de estas acciones a cargo de la PNC y el Ministerio Público (MP).
Como resultado de la diligencia también se identificaron guaridas y se incautó un arsenal que incluye: dos fusiles AR15, una subametralladora, 14 carabinas, dos escopetas y 10 pistolas calibre 9mm, siendo un total de 29 armas de fuego de distintos calibres.
De acuerdo con el reporte de la PNC, también se encontraron más de mil municiones, dos tolvas para pistola y 40 para fusil y dos silenciadores. Asimismo, fueron decomisados cuatro radios portátiles, 13 chalecos antibalas, 18 celulares, 160 colmillos con cocaína,165 cápsulas con cocaína y 875 piedras de crack y una máquina para contar dinero.
De igual forma, fueron secuestrados cinco vehículos y una motocicleta que serán analizados y se investigará si fueron utilizados para cometer crímenes.
Seguimiento a crimen
El operativo de este día se da en seguimiento del enfrentamiento ocurrido ayer en horas de la tarde en la 24 calle y avenida Elena, zona 3 capitalina, en el marco del cual murió un agente de la PNC.
La institución de seguridad indicó que se determinó que tres presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha, incluido un menor de edad, que viajaban en un vehículo pretendían trasladar ilícitos, por lo que los investigadores les daban seguimiento. Sin embargo, al momento que fueron interceptados, los delincuentes dispararon a los policías.
El agente Cleofas Valery Ortega Guzmán fue herido en la región de la cabeza y murió a su ingreso a un centro asistencial.
En el marco de este hecho, también resultaron heridos otro agente de la PNC, uno de los supuestos delincuentes y un guardia de seguridad privada que se encontraba en un local.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*