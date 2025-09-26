MP convoca a Junta Directiva y Jefes de Bloque del Congreso

El Ministerio Público (MP) informó la noche de este viernes 26 de septiembre que la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, giró una invitación al Presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, así como a la Junta Directiva y a la Junta de Jefes de Bloque, para contar con su participación en una reunión de trabajo para el próximo lunes 29 de septiembre.
De acuerdo con la publicación de la Fiscalía la reunión tiene el objetivo de presentarle a los diputados, las acciones y proyectos implementados por el Ministerio Público y que se fortalecerán para brindar a la población una justicia pronta y cumplida, en concordancia con el Punto Resolutivo 01-2025 del Congreso de la República en el que se expone que la Mara Salvatrucha y la Pandilla del Barrio 18 constituyen un grave peligro para la seguridad Nacional ejecutando actos de sicariato y extorsión provocando temor a la población.
La reunión fue convocada a las 9:30 horas del próximo lunes, en el salón mayor del edificio central del Ministerio Público en El Barrio Gerona, indica el documento.
El pasado 23 de septiembre, el pPleno del Congreso aprobó con 90 votos a favor el Punto Resolutivo 1-2025 que insta al Organismo Ejecutivo declarar formalmente a las maras y pandillas como grupos terroristas.
"Exhortar al Presidente de la República, en su calidad de Presidente del Consejo de Ministros, para que emita la declaratoria formal mediante la cual establezca las acciones a tomar en contra de las maras y pandillas como organizaciones terroristas, especificando de manera las acciones a realizar en contra de la Mara Salvatrucha y al Barrio 18.", indica el punto resolutivo.
El Congreso también pidió al Ejecutivo, instruir al Ejercito y a la Policía Nacional Civil para que, de manera coordinada, conformen fuerzas conjuntas de élite orientadas a resguardar las áreas del país más afectadas por la actividad de estas organizaciones terroristas.