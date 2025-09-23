VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillas

Diputados del Congreso de la República intercambiaron señalamientos por el nexo con las pandillas, luego que la diputada Nadia De León Torres, del partido Nosotros y el diputado de Vamos, Mynor Mejía Popol, propusieron un punto resolutivo para instar al Presidente, Bernardo Arévalo, declarar a las maras Salvatrucha y Barrio 18 como grupos terroristas, misma moción que fue aprobada con 90 votos.
"El voto de la bancada Semilla va a ser en contra, pero no va ser en contra porque nosotros como algunos tengan negocios con las maras y las cárceles, si no porqué no podemos votar por la moción presentada por la cuñada del líder del barro 18 y el diputado de Chimaltenango que tiene vínculos con la Mara salvatrucha, aquí somos una bancada coherente y no vamos a votar por mareros y sus defensores", señaló el diputado David Illescas.
David Illescas
Tras dichas declaraciones el diputado Mejía Popol respondió: "Hablan porque tienen boca, si tiene una prueba que me la ponga en frente, si vos tenes alguna prueba pone una denuncia en el MP. Voy a poner una denuncia por lo que esta diciendo y ojalá que tenga las pruebas y si no te aquí te haré obligado a que pidas disculpas"
El diputado David Illescas hizo referencia a María Marta Castañeda Torres, pareja de alias "el Lobo", uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18, sobrina de la Secretaria General del Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE y prima de la diputada Nadia De León. .
El Ministerio de Gobernación destacó la captura de María Marta Castañeda Torres y la describió como una de las más importantes de esta administración y un "golpe muy importante" a las pandillas.
Grupos terroristas
Tras la discusión, el Pleno del Congreso aprobó con 90 votos a favor el Punto Resolutivo 1-2025 que insta al Organismo Ejecutivo declarar formalmente a las maras y pandillas como grupos terroristas.
"Exhortar al Presidente de la República, en su calidad de Presidente del Consejo de Ministros, para que emita la declaratoria formal mediante la cual establezca las acciones a tomar en contra de las maras y pandillas como organizaciones terroristas, especificando de manera las acciones a realizar en contra de la Mara Salvatrucha y al Barrio 18.", indica el punto resolutivo.
El Congreso también pidió al Ejecutivo, instruir al Ejercito y a la Policía Nacional Civil para que, de manera coordinada, conformen fuerzas conjuntas de élite orientadas a resguardar las áreas del país más afectadas por la actividad de estas organizaciones terroristas.
Con información de Omar Solís, y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89,7*