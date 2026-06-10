 José Mourinho se despide del Benfica

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Deportes

José Mourinho se despide del Benfica

"Representar a este club fue un honor y un privilegio", expresó José Mourinho en su despedida del Benfica antes de emprender una nueva etapa al frente del Real Madrid.

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José Mourinho, técnico portugués - Archivo
José Mourinho, técnico portugués / FOTO: Archivo
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José Mourinho puso fin este miércoles a su etapa en el Benfica con un emotivo mensaje de despedida en el que expresó su agradecimiento hacia el club, los jugadores y todas las personas que formaron parte de su experiencia en Lisboa. El técnico portugués, que asumirá próximamente el banquillo del Real Madrid, destacó el orgullo que significó representar a una de las instituciones más importantes del fútbol portugués. "Representar a este club fue un honor y un privilegio", escribió Mourinho en una publicación compartida en sus redes sociales.

En su mensaje, el entrenador de 63 años también tuvo palabras de reconocimiento para la estructura del club, resaltando el trabajo realizado por los empleados durante la temporada. Mourinho agradeció especialmente al presidente Rui Costa por la confianza depositada en él y elogió a los trabajadores del Benfica por su compromiso y profesionalismo. Según expresó, la dedicación mostrada por todos los integrantes de la institución fue fundamental durante una campaña que concluyó sin derrotas en la Liga de Portugal, aunque sin la obtención de títulos.

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José Mourinho, técnico portugués del Benfica - EFE

Mourinho, a detalles de ser nuevo técnico del Real Madrid

El experimentado estratega reservó además un espacio especial para dirigirse a sus futbolistas. Mourinho les deseó éxito tanto en el ámbito deportivo como personal y subrayó la relación construida con el grupo durante su paso por el club. "Me llevo conmigo la convicción de que, más que un momento, hemos creado un vínculo duradero: mi jugador un día, mi jugador para siempre", señaló el técnico, dejando una de las frases más destacadas de su despedida.

La salida de Mourinho se produce después de que el Benfica confirmara que el Real Madrid abonará los 15 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión. De esta manera, el entrenador iniciará una nueva etapa al frente del conjunto español, al que ya dirigió entre 2010 y 2013, período en el que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Su reciente paso por el Benfica también tuvo un significado especial, ya que representó su regreso al club donde comenzó su carrera como entrenador principal en el año 2000, cerrando así un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por el éxito y la relevancia internacional.

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