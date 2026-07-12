PNC celebra su 29 aniversario con desfile en zona 1

Las calles del centro cívico se llenaron de color, disciplina y armonía durante este domingo, 12 de julio de 2026, por la realización del desfile que conmemora el 29 aniversario de la Policía Nacional Civil (PNC). Distintas unidades de las fuerzas de seguridad se formaron en la zona 4 capitalina, para hacer un recorrido por la 6ª. avenida, hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura.
La PNC informó, por medio de sus canales oficiales, que el recorrido se inició en la 20 calle y 6ª. avenida de la zona 1 y concluirá frente al Palacio Nacional de la Cultura. "En la actividad participan las diferentes especialidades de la PNC, así como alumnos y caballeros cadetes de la Academia Nacional de Policía de Honduras", destacó la PNC.
En el desfile por el aniversario de la PNC también participan escoltas y la banda marcial del Colegio San José de los Infantes, indicó la PNC. Durante el recorrido también se pueden observar delegaciones del Ejército de Guatemala y del Sistema Penitenciario.
Autoridades de tránsito reportaron, desde muy temprano, que realizan operativos de apoyo al desfile de la PNC y que los pelotones recorrerán el Paseo de la Sexta en la zona 1 capitalina. Anunciaron que la actividad finalizará frente al Palacio Nacional de la Cultura, con un acto protocolario.
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Más actividades por el aniversario de la PNC
La PNC desarrolla varias actividades para conmemorar su aniversario número 29. El domingo pasado, celebraron la Carrera por la Paz, que constó de un recorrido de 10 kilómetros, atravesando las zonas 1, 4 y 9.
La PNC indicó que la Carrera por la Paz, también llamada "Policía por la Paz 10K", instaló su salida frente a la Plaza Italia, ubicada frente a la Municipalidad de Guatemala. Previo al banderazo de salida, los deportistas desarrollaron actividades de calentamiento para no sufrir lesiones en el recorrido.