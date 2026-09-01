Independencia de Guatemala: Encienden el fuego patrio

Con el encendido del fuego patrio, este martes 1 de septiembre se dio inicio a las actividades para celebrar los 205 años de Independencia de Guatemala. La ceremonia se llevó a cabo en la plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, y fue encabezada por la vicepresidenta Karin Herrera.
El acto abrió con la colocación de las banderas de Centroamérica. La primera fue la de Guatemala. Tras ello, fue entonado el Himno Nacional por parte de los presentes, estudiantes, integrantes de bandas de guerra y autoridades, incluido el gobernador departamental Mauricio Benard.
De forma simbólica, Herrera encendió la antorcha, marcando así el comienzo de las fiestas patrias.
Posteriormente, la funcionaria brindó un discurso en el que destacó que Guatemala cuenta con diversos pueblos, cultura e idiomas, lo que consideró como una fortaleza que enriquece a la nación. De igual forma, habló del significado de la libertad para los países.
"Recuerden que lo que se enciende y se abandona se apaga y una libertad que se conquista y luego se descuida también puede perderse. Y, como guatemaltecos y guatemaltecas, no debemos permitirlo, especialmente en ustedes, jóvenes. La patria también se honra trabajando por su transformación, por la primera infancia, por la niñez, por la juventud, una tarea que en este momento en el Gobierno y como sociedad la tenemos", expresó.
Según la vicemandataria, se tiene la responsabilidad de crear condiciones para que cada niña, niño y joven crezca con salud, sin hambre, contando con el alimento necesario y suficiente. También para que llegue a la escuela y tenga acceso a la educación de calidad, así como a la ciencia y la tecnología desde muy temprana edad.
Por eso, agregó que desde el Ejecutivo se impulsan los programas nacionales como los clubes de ciencia que, según enfatizó, confía en que pronto se institucionalizarán con la aprobación de la iniciativa 6764 en el Congreso de la República.
"Porque se debe heredar una Guatemala donde el talento, el esfuerzo y las capacidades de la niñez y la juventud tengan un futuro, un destino al cual llegar y fortalecerse. (...) Para avanzar a un país más justo, próspero y solidario", puntualizó.
El Obelisco no será centro de encendido de antorchas
La Gobernación Departamental de Guatemala brindó detalles este miércoles, 12 de agosto, con respecto a las actividades programadas para conmemorar el 205 aniversario de la Independencia nacional. Entre los cambios implementados, se confirmó que El Obelisco no será este año el punto para el encendido de las antorchas.
En conferencia de prensa, el gobernador departamental Mauricio Benard dijo que, debido a la situación registrada en años anteriores en el marco de las celebraciones, se tomó la decisión de descentralizar el tradicional encendido del fuego patrio.
Entre los incidentes que se han reportado se mencionó el lanzamiento de bolsas con agua contra los ciudadanos que participan en los recorridos. Señaló que incluso las mismas se encuentran congeladas y esto ha causado que varias personas queden heridas.
En ese sentido, para evitar incidentes y descentralizar esta actividad, se habilitarán cinco puntos en la capital para que los ciudadanos acudan a encender sus antorchas.