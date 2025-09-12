 Guatemaltecos acuden al Obelisco para encender antorchas
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemaltecos se dan cita a la plaza Obelisco para encender el fuego patrio

Se esperan unos 1 mil 500 recorridos de antorchas en la Ciudad de Guatemala.

Compartir:
antorchasdiadelaindependenciafotooliver24.jpg,
antorchasdiadelaindependenciafotooliver24.jpg / FOTO:

El azul y blanco, la alegría, compañerismo y, sobre todo, el patriotismo, marcan este viernes 12 de septiembre, tomando en cuenta que grupos de personas que celebran la Independencia de Guatemala ya se empezaron a hacer presentes a la plaza Obelisco para el encendido del fuego patrio.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que desde tempranas horas se observó la presencia de integrantes de centros educativos, vecinos, representantes de empresas y más grupos que llegaron al referido punto para el encendido de antorchas que serán trasladadas a sus lugares de origen.

En ese sentido, se observa alta afluencia de personas que participan en actividades de Independencia en áreas como la avenida Reforma y los bulevares Los Próceres y Liberación. La mayor concentración se mantiene puntualmente sobre plaza Obelisco.

El funcionario municipal explicó que para hoy y el fin de semana se esperan unas 1 mil 500 antorchas recorriendo la Ciudad de Guatemala en estos días, procedentes de distintos puntos de este municipio, así como de Villa Nueva, Mixco, Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Fraijanes, que acuden a encender el fuego patrio a la plaza Obelisco. Asimismo, se tiene información de la llegada de grupos desde Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, Santa Rosa, y El Progreso.

Un tema inusual que compartió el funcionario municipal es que también se tendría la llegada de grupos que encenderán la antorcha en el mencionado sector, pero se movilizarán a caballo desde Villa Canales, Guatemala.

"Debemos estar alerta y con total disposición para evitar riesgos, especialmente por el paso constante de peatones en el área", indicó en referencia a los conductores.

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

| Omar Solís/EU

/ Omar Solís/EU

Áreas con mayor afluencia y recomendaciones por temporada de antorchas

La PMT indicó que la Plaza Obelisco será visitada desde este 12 de septiembre, por vecinos y familias que participarán llevando el fuego patrio a distintos lugares.

Explicó que la mayor afluencia vehicular se espera en las áreas de bulevar Los Próceres, bulevar Liberación, calzada Roosevelt, calzada Aguilar Batres, ruta al Atlántico y Centro Cívico.

Tomando en cuenta que se prevé alta presencia de personas y vehículos en los alrededores y vías principales, emitió las siguientes recomendaciones:

  • Evitar estacionarse en el perímetro de plaza Obelisco.
  • Evitar estacionarse en lugares prohibidos.

En Portada

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfilest
Nacionales

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfiles

09:32 AM, Sep 12
Sergio Chumil se acerca al cierre de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil se acerca al cierre de la Vuelta a España 2025

10:35 AM, Sep 12
Vehículo con menores que participarían en antorcha cae a barranco en Totonicapánt
Nacionales

Vehículo con menores que participarían en antorcha cae a barranco en Totonicapán

09:46 AM, Sep 12
¿Cuánto tuvo que pagar Giammattei para salir del hospital? t
Nacionales

¿Cuánto tuvo que pagar Giammattei para salir del hospital?

10:36 AM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos