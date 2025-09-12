Guatemaltecos acuden al Obelisco para encender antorchas

El azul y blanco, la alegría, compañerismo y, sobre todo, el patriotismo, marcan este viernes 12 de septiembre, tomando en cuenta que grupos de personas que celebran la Independencia de Guatemala ya se empezaron a hacer presentes a la plaza Obelisco para el encendido del fuego patrio.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que desde tempranas horas se observó la presencia de integrantes de centros educativos, vecinos, representantes de empresas y más grupos que llegaron al referido punto para el encendido de antorchas que serán trasladadas a sus lugares de origen.
En ese sentido, se observa alta afluencia de personas que participan en actividades de Independencia en áreas como la avenida Reforma y los bulevares Los Próceres y Liberación. La mayor concentración se mantiene puntualmente sobre plaza Obelisco.
El funcionario municipal explicó que para hoy y el fin de semana se esperan unas 1 mil 500 antorchas recorriendo la Ciudad de Guatemala en estos días, procedentes de distintos puntos de este municipio, así como de Villa Nueva, Mixco, Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Fraijanes, que acuden a encender el fuego patrio a la plaza Obelisco. Asimismo, se tiene información de la llegada de grupos desde Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, Santa Rosa, y El Progreso.
Un tema inusual que compartió el funcionario municipal es que también se tendría la llegada de grupos que encenderán la antorcha en el mencionado sector, pero se movilizarán a caballo desde Villa Canales, Guatemala.
"Debemos estar alerta y con total disposición para evitar riesgos, especialmente por el paso constante de peatones en el área", indicó en referencia a los conductores.
Áreas con mayor afluencia y recomendaciones por temporada de antorchas
La PMT indicó que la Plaza Obelisco será visitada desde este 12 de septiembre, por vecinos y familias que participarán llevando el fuego patrio a distintos lugares.
Explicó que la mayor afluencia vehicular se espera en las áreas de bulevar Los Próceres, bulevar Liberación, calzada Roosevelt, calzada Aguilar Batres, ruta al Atlántico y Centro Cívico.
Tomando en cuenta que se prevé alta presencia de personas y vehículos en los alrededores y vías principales, emitió las siguientes recomendaciones:
- Evitar estacionarse en el perímetro de plaza Obelisco.
- Evitar estacionarse en lugares prohibidos.