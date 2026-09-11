 Fin de semana largo por asueto del 15 de septiembre 2023
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¿Habrá fin de semana largo por el asueto del 15 de septiembre?

La duda que genera el asueto del 15 de septiembre en Guatemala.

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Foto: Omar Solís.
puerto de san josé / FOTO:
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El próximo 15 de septiembre Guatemala conmemora 205 años de Independencia, una fecha que cada año genera dudas sobre si el descanso puede trasladarse para formar un fin de semana largo. Este 2026, el asueto caerá martes, por lo que surge la pregunta de si podrá correrse al lunes 14.

La respuesta es que el asueto del 15 de septiembre no puede trasladarse, debido a que está contemplado entre los descansos inamovibles establecidos en la legislación que promueve el turismo interno.

El Decreto 19-2018 establece como inamovibles los asuetos correspondientes al 1 de mayo, 30 de junio, 15 de septiembre y 20 de octubre. Por esta razón, el descanso por el Día de la Independencia deberá mantenerse el martes y no podrá trasladarse para extender el fin de semana.

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Uno de los asuetos más esperados por los guatemaltecos es el de las fiestas patrias del 15 de septiembre. Foto: Archivo. - Álex Meoño/ArchivoEU.

¿Qué pasará con los trabajadores públicos?

Aunque el asueto nacional no se moverá, los empleados públicos sí tendrán un descanso adicional el lunes 14 de septiembre.

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, publicó el jueves en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 149-2026, mediante el cual se autoriza el descanso con goce de salario para los servidores públicos durante esa jornada.

La disposición aplica a los trabajadores de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública y fue adoptada en el marco de las celebraciones por las fiestas patrias.

De esta manera, para los empleados públicos, el lunes 14 y martes 15 de septiembre conformarán un período de descanso de dos días consecutivos, sumado al fin de semana previo. Sin embargo, esto no significa que el asueto del 15 de septiembre haya sido trasladado.

La celebración de la Independencia estará acompañada por distintas actividades cívicas, entre ellas desfiles, recorridos de bandas de guerra y actos conmemorativos en diferentes puntos del país.

Gobierno autoriza descanso para empleados públicos el lunes 14 de septiembre

El permiso laboral con goce de salario se concede en el marco de las fiestas de Independencia.

Para el sector privado, el lunes 14 no se convierte automáticamente en asueto nacional, por lo que las condiciones dependerán de cada empleador y de las disposiciones laborales que correspondan.

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