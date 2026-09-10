 Gobierno autoriza descanso para empleados públicos el lunes 14 de septiembre
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Gobierno autoriza descanso para empleados públicos el lunes 14 de septiembre

El permiso laboral con goce de salario se concede en el marco de las fiestas de Independencia.

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Palacio Nacional de Guatemala., Gobierno de Guatemala
Palacio Nacional de Guatemala. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, publicó este jueves en el diario oficial el acuerdo gubernativo número 149-2026, por medio del cual se autoriza el descanso para los empleados públicos el próximo lunes 14 de septiembre, una medida que surge en el marco de la celebración de las fiestas patrias.

En el documento difundido, la cartera recordó que dentro de los días de asueto con goce de salario se encuentra el 15 de septiembre, por lo que, en conmemoración del Día de la Independencia, se estimó conveniente tomar esta disposición.

En ese sentido, se concede permiso laboral con goce de salario el próximo lunes a los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública.

De esta manera, el período de descanso para quienes no laboran el fin de semana se estaría extendiendo por cuatro días y se retomarían labores hasta el miércoles 16 de septiembre. 

Excepciones para esta disposición

Se exceptúa de la referida disposición a los servidores de las entidades que, en cumplimiento de su Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, gocen el asueto un día distinto a lo indicado. Además, los trabajadores que prestan servicios esenciales o tengan actividades programadas actividades que se consideren impostergables.

"En esos casos, las autoridades nominadoras deberán programar los turnos correspondientes para garantizar la prestación de los servicios", se establece en el acuerdo emitido.

Por aparte, el Ministerio de Trabajo recordó que, como consecuencia del permiso, se considerará la referida fecha como día inhábil para los efectos de cómputo de los plazos que deben observarse dentro de la administración pública.

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