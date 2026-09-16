 De la Fuente renovará contrato con la Selección de España
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Luis de la Fuente renovará contrato con la Selección de España

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, señaló que la renovación de Luis de la Fuente está en su etapa final, un acuerdo que permitirá al técnico continuar al frente de España en el Mundial 2030.

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Luis de la Fuente, técnico campeón del mundo con España - Selección de España
Luis de la Fuente, técnico campeón del mundo con España / FOTO: Selección Española de Fútbol
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Luis de la Fuente continuará al frente de la Selección de España durante los próximos años, luego de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, anunciara que ambas partes trabajan en la renovación de su contrato. El nuevo acuerdo se extenderá hasta, al menos, 2030 y permitirá al técnico dirigir a La Roja durante el Mundial que España organizará junto con Marruecos y Portugal.

De la Fuente tenía contrato vigente hasta 2028, pero la RFEF decidió mejorar sus condiciones después de los resultados obtenidos desde su llegada al banquillo en diciembre de 2022. Louzán explicó que el acuerdo todavía se encuentra en los últimos detalles y dejó abierta la posibilidad de que la vinculación se prolongue incluso más allá de la Copa del Mundo de 2030.

Luis de la Fuente tendrá mejores condiciones económicas

El presidente de la Federación también confirmó que el seleccionador español pasará a formar parte del grupo de técnicos con mejores condiciones económicas a nivel internacional. Louzán destacó los títulos conquistados bajo el mando de De la Fuente, entre ellos la Liga de Naciones, la Eurocopa y el Mundial, además de resaltar la estabilidad que ha conseguido aportar al combinado nacional.

A sus 65 años, De la Fuente tendrá así la oportunidad de continuar al frente de España en uno de los momentos más importantes de su ciclo. La renovación busca dar continuidad al proyecto de la selección y mantener al técnico como responsable de La Roja durante el Mundial de 2030, torneo en el que España defenderá el título conquistado en la edición anterior.

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Luis de la Fuente, técnico de la selección de España - EFE

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