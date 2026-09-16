Fallece Yuri Nakamura, actriz de “Románticos Anónimos” a 44 años

La industria del entretenimiento asiático está de luto. Yuri Nakamura, actriz japonesa de raíces coreanas que alcanzó reconocimiento internacional por producciones como "Románticos Anónimos", falleció a los 44 años después de enfrentar durante más de una década un cáncer de recto.
Aunque la noticia trascendió hasta el martes 15 de septiembre, la actriz murió el pasado 1 de septiembre, según confirmó Alpha Agency, empresa que representaba su carrera. Su funeral se realizó de manera privada, acompañado únicamente por familiares, personas cercanas, actores y miembros de su agencia.
Nakamura decidió mantener su enfermedad alejada de la atención pública y continuó trabajando durante buena parte de su tratamiento, por lo que su fallecimiento sorprendió a seguidores que recientemente la habían visto en producciones de televisión y streaming.
Yuri Nakamura luchó contra el cáncer durante 13 años
De acuerdo con la información divulgada tras su muerte, Nakamura fue diagnosticada por primera vez con cáncer de recto aproximadamente 13 años atrás. Después del tratamiento, la enfermedad entró en remisión y la actriz pudo continuar desarrollando su carrera.
Sin embargo, el cáncer fue detectado nuevamente en enero de 2025. Nakamura se sometió a una cirugía que inicialmente resultó exitosa, pero posteriormente los médicos determinaron que la enfermedad se había extendido a otras partes de su organismo.
Pese a ello, continuó recibiendo tratamiento mientras trabajaba.
La actriz había optado por no hacer pública su condición, una decisión que le permitió mantener su vida profesional lejos de las preguntas sobre su salud.
Según información divulgada tras el anuncio de su muerte, durante agosto de 2026, cuando se preparaba para retomar sus actividades profesionales, sufrió una nueva obstrucción intestinal. Su estado se deterioró y pasó sus últimos días acompañada por sus seres queridos.
Su recordado papel en "Románticos Anónimos"
Para el público internacional, uno de sus trabajos más recientes y reconocidos fue "Románticos Anónimos" ("Romantics Anonymous"), serie romántica de Netflix estrenada mundialmente el 16 de octubre de 2025.
La producción cuenta con ocho episodios y está protagonizada por Shun Oguri y Han Hyo-joo, acompañados por Jin Akanishi y Yuri Nakamura.
Nakamura interpretó a Irene, una terapeuta amiga de Sosuke Fujiwara, el personaje de Oguri, y consejera de Hana, interpretada por Han Hyo-joo. Su personaje también forma parte del complejo entramado sentimental que rodea a los protagonistas.
La historia presenta a Sosuke, un hombre que no soporta el contacto físico, y Hana, una talentosa chocolatera que tiene dificultades para mirar a las personas a los ojos. Paradójicamente, cuando ambos se conocen descubren que esas barreras parecen desaparecer entre ellos.
"Románticos Anónimos" reunió talento japonés y surcoreano y está basada en la película franco-belga "Les Émotifs Anonymes". La dirección estuvo a cargo de Sho Tsukikawa y la producción contó además con profesionales que participaron en la premiada cinta "Parasite", entre ellos el diseñador de producción Lee Ha-jun y el editor Yang Jin-mo.
Una carrera de casi tres décadas
La trayectoria artística de Yuri Nakamura comenzó mucho antes de su llegada a Netflix.
Nacida en Osaka, Japón, en 1982, era hija de un padre coreano zainichi de tercera generación y una madre con vínculos japoneses y surcoreanos. Antes de consolidarse como actriz, dio sus primeros pasos en el entretenimiento a través de la música.
En 1996 participó en una audición del programa de talentos "Asayan" y posteriormente debutó como integrante del dúo musical YURIMARI en 1998. Con el paso de los años dirigió su carrera hacia la actuación.
Su filmografía llegó a abarcar numerosas películas y series japonesas. Entre sus trabajos se encuentran "Pacchigi! Love & Peace", "Ju-On: Black Ghost", "Arc", "At the Window", "SUPER RICH" y "Beyond Goodbye", además de "Románticos Anónimos".
Su actuación en "Pacchigi! Love & Peace", estrenada en 2007, se convirtió en uno de los trabajos que impulsaron su reconocimiento dentro de la industria japonesa.
Trabajó mientras enfrentaba la enfermedad
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras conocerse su muerte es que Nakamura mantuvo una activa carrera mientras enfrentaba problemas de salud que prácticamente nunca compartió públicamente.
Su aparición en "Románticos Anónimos" se produjo precisamente durante esta etapa. Netflix anunció la serie en 2025 con Nakamura como una de sus cuatro figuras principales junto a Shun Oguri, Han Hyo-joo y Jin Akanishi.
Incluso después del regreso de la enfermedad, la actriz siguió trabajando mientras recibía tratamiento. Su agencia explicó que durante años prefirió mantener la situación en privado para evitar preocupar a quienes trabajaban a su alrededor.
La confirmación de su fallecimiento, casi dos semanas después de ocurrido, permitió además que sus familiares realizaran primero una despedida privada.
Yuri Nakamura deja una carrera de casi tres décadas entre la música, el cine y la televisión. Para una nueva generación de espectadores alrededor del mundo, su rostro quedará especialmente ligado a Irene, la terapeuta de "Románticos Anónimos", uno de los últimos personajes que interpretó antes de su muerte.