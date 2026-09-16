 Trident y Maluma: Libérate de las Presiones Diarias
Empresas

Trident y Maluma invitan a liberarse de las pequeñas presiones del día a día

La campaña busca ayudar a la Generación Z a conectar con su lado más relajado y libre de preocupaciones a través del sencillo acto de mascar chicle Trident.

Compartir:
Trident Maluma, Trident
Trident Maluma / FOTO: Trident
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Trident presenta en Guatemala su nueva campaña "Un Trident y Libérate", una iniciativa que busca conectar con la Generación Z a través de un mensaje sencillo: a veces, un pequeño momento puede ayudar a cambiar la actitud frente a las presiones cotidianas.

La campaña cuenta con la participación del artista colombiano Maluma, quien se suma a Trident para visibilizar esos momentos del día en los que el estrés, la tensión o las preocupaciones pueden aparecer de forma inesperada.

Bajo este concepto, mascar un Trident se presenta no solo como una forma de refrescar el aliento, sino también como una acción simple para reconectarse con una versión más relajada y libre.

"Como artista, vivo una vida muy intensa", expresó Maluma. "Encontrar momentos para refrescar mi mente y no dejar que las pequeñas presiones de la vida me afecten es fundamental para mi creatividad y bienestar. La campaña ‘Un Trident y Libérate’ habla directamente de esa realidad".

Una campaña con ritmo propio

Como parte de esta propuesta, un track exclusivo dará vida al universo sonoro de la campaña, reforzando el mensaje de libertad, frescura y desconexión de las pequeñas tensiones diarias.

De acuerdo con la marca, "Un Trident y Libérate" representa una evolución en la forma de comunicar el consumo de chicle, llevándolo más allá de la frescura del aliento y posicionándolo como parte de distintos momentos del día.

Pablo Tibaldi, Director Senior de Marketing de Mondelez para la región Wacam —Andino, Centroamérica y El Caribe— destacó que esta campaña busca abrir una conversación relevante para los consumidores jóvenes.

"‘Un Trident y Libérate’ trata sobre la importancia de no permitir que las pequeñas presiones de la vida te impidan ser la mejor versión de ti mismo. Para lanzar un movimiento de esta magnitud, sabíamos que necesitábamos un hito cultural a la altura", señaló.

La campaña también forma parte de una estrategia más amplia de la marca, que incluye recientes lanzamientos como TridentX Splash y el fortalecimiento de Trident Menta Fuerte.

Con estas acciones, Trident busca atraer nuevos consumidores, generar más momentos de consumo durante el día y conectar con los guatemaltecos desde una propuesta fresca, cercana y alineada con las nuevas formas de vivir, compartir y relajarse.

Con Maluma como aliado, Trident invita a hacer una pausa, mascar un chicle y recordar que las pequeñas presiones no tienen por qué controlar el día.

En Portada

Accidentes en ruta Interamericana: cuatro personas pierden la vidat
Nacionales

Accidentes en ruta Interamericana: cuatro personas pierden la vida

07:39 AM, Sep 16
Dos personas fallecidas tras caer picop a barranco en Totonicapánt
Nacionales

Dos personas fallecidas tras caer picop a barranco en Totonicapán

06:49 AM, Sep 16
Revelan detalles del partido de despedida de Leo Messit
Deportes

Revelan detalles del partido de despedida de Leo Messi

07:44 AM, Sep 16
Dos heridos en ataque armado en Villa Nuevat
Nacionales

Dos heridos en ataque armado en Villa Nueva

06:26 AM, Sep 16
Jesse & Joy dejan en shock a sus fans al anunciar su separaciónt
Farándula

Jesse & Joy dejan en shock a sus fans al anunciar su separación

05:56 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Seguridadredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar