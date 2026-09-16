Trident y Maluma: Libérate de las Presiones Diarias

Trident presenta en Guatemala su nueva campaña "Un Trident y Libérate", una iniciativa que busca conectar con la Generación Z a través de un mensaje sencillo: a veces, un pequeño momento puede ayudar a cambiar la actitud frente a las presiones cotidianas.
La campaña cuenta con la participación del artista colombiano Maluma, quien se suma a Trident para visibilizar esos momentos del día en los que el estrés, la tensión o las preocupaciones pueden aparecer de forma inesperada.
Bajo este concepto, mascar un Trident se presenta no solo como una forma de refrescar el aliento, sino también como una acción simple para reconectarse con una versión más relajada y libre.
"Como artista, vivo una vida muy intensa", expresó Maluma. "Encontrar momentos para refrescar mi mente y no dejar que las pequeñas presiones de la vida me afecten es fundamental para mi creatividad y bienestar. La campaña ‘Un Trident y Libérate’ habla directamente de esa realidad".
Una campaña con ritmo propio
Como parte de esta propuesta, un track exclusivo dará vida al universo sonoro de la campaña, reforzando el mensaje de libertad, frescura y desconexión de las pequeñas tensiones diarias.
De acuerdo con la marca, "Un Trident y Libérate" representa una evolución en la forma de comunicar el consumo de chicle, llevándolo más allá de la frescura del aliento y posicionándolo como parte de distintos momentos del día.
Pablo Tibaldi, Director Senior de Marketing de Mondelez para la región Wacam —Andino, Centroamérica y El Caribe— destacó que esta campaña busca abrir una conversación relevante para los consumidores jóvenes.
"‘Un Trident y Libérate’ trata sobre la importancia de no permitir que las pequeñas presiones de la vida te impidan ser la mejor versión de ti mismo. Para lanzar un movimiento de esta magnitud, sabíamos que necesitábamos un hito cultural a la altura", señaló.
La campaña también forma parte de una estrategia más amplia de la marca, que incluye recientes lanzamientos como TridentX Splash y el fortalecimiento de Trident Menta Fuerte.
Con estas acciones, Trident busca atraer nuevos consumidores, generar más momentos de consumo durante el día y conectar con los guatemaltecos desde una propuesta fresca, cercana y alineada con las nuevas formas de vivir, compartir y relajarse.
Con Maluma como aliado, Trident invita a hacer una pausa, mascar un chicle y recordar que las pequeñas presiones no tienen por qué controlar el día.