 Muere a los 22 años la tiktoker Duda Alves
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Famosa tiktoker de 22 años es hallada sin vida

El último video publicado por la tiktoker fue hace seis días.

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Muere a los 22 años Duda Alves, conocida como “La niña que odia todo”., Redes sociales.
Muere a los 22 años Duda Alves, conocida como “La niña que odia todo”. / FOTO: Redes sociales.
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María Eduarda Alves dos Santos, conocida en TikTok como Duda Alves y popular por el apodo de "La niña que odia todo", fue hallada sin vida. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado, en el que amigos y personas cercanas expresaron sus condolencias por el fallecimiento de la joven brasileña de tan solo 22 años.

Duda Alves había ganado popularidad principalmente en TikTok, donde acumulaba cerca de 763 mil seguidores y más de 27 millones de "me gusta". Su contenido se caracterizaba por mostrar aspectos de su vida cotidiana y, con un particular sentido del humor, compartir situaciones, hábitos y cosas que le resultaban incómodas o que simplemente no le agradaban.

Su manera de abordar esos temas rápidamente llamó la atención de los usuarios de todo el mundo y permitió que su comunidad creciera. Aunque comenzó a publicar videos sin la intención de convertirse en una influencer, la respuesta del público hizo que su contenido alcanzara una amplia difusión.

Su último video publicado fue hace seis días

Además de su actividad en redes sociales, Alves tenía formación en publicidad y periodismo. En sus publicaciones también compartía momentos junto a sus amigos y detalles de su vida personal.

Uno de sus contenidos más recientes estuvo relacionado con una mastopexia, procedimiento quirúrgico al que se sometió. La joven documentó parte de su recuperación y explicó a sus seguidores algunos detalles del proceso.

Hasta el momento, la familia de Duda Alves no ha revelado públicamente la causa de su muerte, por lo que no se conocen las circunstancias en las que fue hallada sin vida.

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos la despidieron en redes sociales y destacaron su personalidad, su sentido del humor y el cariño que mostraba hacia las personas de su círculo cercano. Su último video publicado fue hace seis días, según se aprecia en la plataforma china. 

@alvesdudas

👙 diário da mastopexia com prótese

♬ Bossa String - Martha Plimpton

La muerte de la joven generó reacciones entre sus seguidores, quienes acudieron a sus publicaciones para expresar su pesar y recordar los videos con los que alcanzó notoriedad en las redes sociales.

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